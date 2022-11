PCAS : nomination d’un nouveau Directeur Général

English French

Ecully, le 28 novembre 2022

NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Le conseil d’administration de PCAS, réuni le 28 novembre 2022, a pris acte de la démission de Monsieur Philippe Clavel en sa qualité de Directeur Général de PCAS. Le conseil d’administration a tenu à remercier Monsieur Philippe Clavel pour sa collaboration au sein du groupe PCAS.

En conséquence, le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Jean-Louis Martin en qualité de Directeur Général de PCAS. Monsieur Jean-Louis Martin, actuel Vice-Président Ressources Humaines et Industriel du Groupe Seqens, occupera ainsi temporairement, et ce à compter de ce jour, la fonction de Directeur Général dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau Directeur Général.

Le conseil d’administration a également décidé de coopter Monsieur Jean-Louis Martin administrateur de PCAS en remplacement de Madame Vanessa Michoud (démissionnaire en date du 4 juillet 2022) pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale tenue en 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d’affaires 2022, le 9 février 2023

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 12% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 187,0 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com

