COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022/23

English French

Communiqué de presse

Lesquin, 28 novembre 2022 18h00

RÉSULTATS SEMESTRIELS EN PROGRESSION :

CHIFFRE D’AFFAIRES : 138,5 M€ (+11,6%)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : 11,8 M€ (+19,6%)

RÉSULTAT NET : 7,6 M€ (+9,6%)





AMBITION DE FORTE CROISSANCE RÉITÉRÉE POUR 2023-24

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE ÉDITORIALE GAMING

PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES DE L’ACTIVITÉ AUDIOVIDÉO/TELCO

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour ses résultats consolidés pour le

1er semestre de l’exercice 2022-23 (du 1er avril au 30 septembre) tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu en date du 28 novembre 2022.

Consolidés en M€ IFRS 09/2022 09/2021 Var. Chiffre d’affaires 138,5 124,2 +11,6%



Marge Brute

En % du CA







EBITDA

En % du CA



64,8

46,8%







28,3

20,4%



51,4

41,4%







24,6

19,8% +26,0%











+15,2% Résultat opérationnel courant

En % du CA







Eléments non récurrents 11,8

8,5%







(1,4) 9,9

8,0%







(5,8)



+19,6%











Résultat opérationnel

En % du CA 10,5



7,6% 4,1

3,3% +153,6% Résultat financier (0,3) 4,8 Résultat avant impôt

En % du CA 10,2

7,4% 9,0

7,2% +13,5% Impôt sur les Résultats (2,6) (2,0) Résultat net de la période

En % du CA 7,6

5,5% 6,9

5,6% +9,6%





Croissance des activités et des résultats au 1er semestre 2022-23

Sur le 1er semestre, le Groupe Bigben affiche un chiffre d’affaires en progression de 11,6%, à 138,5 M€, traduisant la croissance de ses deux segments d’activité :

BIGBEN Audio-Vidéo/Telco affiche une croissance soutenue (+19,3% à 61,0 M€) du fait principalement de la forte dynamique de l’activité « Mobile » et du succès des gammes Force ® .

. NACON Gaming enregistre une hausse de 6,2% de son activité à 77,5 M€. Les jeux vidéo sont en croissance de 72,3% à 47,0 M€. Cependant l’activité totale reste impactée par la faiblesse du marché des accessoires.

Avec l’évolution favorable du mix-produits sur l’activité Gaming et le succès des gammes premium Audio-Vidéo/Telco, la Marge Brute augmente de 26,0% et atteint 64,8 M€ au 1er semestre. Le taux de marge Groupe progresse ainsi de 5,4 points à 46,8% (contre 41,4% au S1 2021-22).

Le Résultat Opérationnel Courant s’établit à 11,8 M€, soit une croissance de 19,6% par rapport au S1 2021-22. Le Résultat Net du 1er semestre 2022-23, pénalisé par l’intégration de Metronic, s’établit seulement à 7,6 M€.

Analyse des performances par secteurs d’activité

NACON-GAMING BIGBEN - AUDIOVIDEO/TELCO Consolidés en M€ IFRS 09/2022 09/2021 Var. 09/2022 09/2021 Var. Chiffre d’affaires 77,5 73,0 +6,2% 61,0 51,2 +19,3% Marge Brute 47,6 38,0 +25,1% 17,2 13,7 +28,8% En % du CA 61,4% 52,1% 28,2% 26,1% EBITDA 25,6 21,4 +19,8% 2,6 3,2 -15,9% En % du CA 33,1% 29,3% 4,4% 6,2% Résultat Opérationnel Courant 11,1 8,4 +31,4% 0,7 1,4 -49,2% En % du CA 14,3% 11,6% 1,2% 2,8%

Nacon Gaming affiche, sur le 1er semestre, un chiffre d’affaires de 77,5 M€, en hausse de 6,2% reflétant la croissance de l’activité Jeux. Sur la période, cette activité génère un chiffre d’affaires de 47,0 M€ (+72,3%). Avec le lancement, au S1, de plusieurs jeux emblématiques, les ventes du catalogue ont plus que doublé pour atteindre 25,4 M€, avec une très forte progression sur les canaux digitaux. Le Back catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) est également en progression de 33,3% pour s’établir 21,6 M€.

Sur le semestre, le chiffre d’affaires Accessoires s’élève à 28,5 M€, en retrait de 34,7%. Cette activité reste marquée par un effet de base très élevé notamment aux USA et par un marché mondial des casques en forte baisse.

La marge brute s’établit à 47,6 M€, soit 61,4% du chiffre d’affaires (52,1% en N-1). Le mix-produits, avec un moindre poids relatif des Accessoires (37% du chiffre d’affaires total versus 60% en n-1) explique cette progression du taux de marge brute.

Le résultat opérationnel courant du 1er semestre progresse de 31,4% à 11,1 M€, soit 14,3% du chiffre d’affaires.

Bigben – Audio-Vidéo/Telco affiche un chiffre d’affaires de 61,0 M€ en progression de 19,3%. Les ventes d’accessoires mobiles sont en hausse de 16,4% à 46,9 M€. Elles bénéficient de la suppression des chargeurs d’origine et des kits piétons(1) dans la majorité des nouveaux smartphones et de la très bonne performance des gammes Force®. L’Audio-Vidéo progresse de 29,6% à 14,0 M€ (dont 6,1 M€ liés à l’entrée dans le périmètre de Metronic).

Un mix produits, de plus en plus orienté vers les marques premium, permet d’améliorer le taux de marge brute sur le semestre, à 28,2% du chiffre d’affaires (vs. 26,1% au S1 2021-22).

Le Résultat Opérationnel Courant de l’exercice s’établit à 0,7 M€, contre 1,4 M€ l’an passé. Hors impact de Metronic, le ROC aurait été en croissance sur le semestre. Des actions sont actuellement menées pour améliorer la rentabilité de Metronic.

Une structure financière solide intégrant des investissements importants dans l’activité Gaming

Au 30 septembre 2022, Bigben Groupe dispose d’une structure bilancielle solide avec des capitaux propres de 300,8 M€ et une trésorerie de 62,0 M€. L’endettement net ressort à 125,3 M€ en fin d’exercice, soit un gearing de 42%(2). Le Groupe a poursuivi, sur le semestre, ses investissements de croissance avec les développements de jeux (capex supérieur à 30 M€ au S1 2022-23) et finalisé l’acquisition de Daedalic (32 M€ au S1 2022-23).

Sur le 1er semestre 2022-23, le Groupe dégage une capacité d’autofinancement en progression à 31,2 M€ (+23,7%).

Croissance attendue des résultats 2022-23

Le Groupe affiche une actualité éditoriale soutenue sur la fin de l’exercice et peut compter sur l’extension des gammes Force®.

Ainsi, le Groupe BIGBEN est confiant dans sa capacité à générer, sur l’exercice 2022-23, un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant en progression par rapport à l’exercice précédent.

Ambition de forte croissance en 2023-24

Nacon Gaming

Sur l’exercice 2023-24, NACON continuera de mener une activité éditoriale soutenue et variée. Les sorties 2022-23 permettront d’alimenter le back catalogue de 2023-24 et auront mécaniquement un effet d’accélération de la croissance.

La sortie du très attendu The Lord of the Rings GollumTM, personnage emblématique du monde de J.R.R Tolkien issu du roman Le Seigneur des Anneaux, est notamment dorénavant programmée au S1 2023-24.

Bigben – Audio-Vidéo/Telco

L’activité de Bigben Audio-Vidéo/Telco continuera de bénéficier de tendances de marché favorables à son développement :

le lancement, par les fabricants, de nouvelles gammes de smartphones sans chargeurs et sans kits piétons ( 1 ) .

. Une diversification des canaux de ventes pour pénétrer le marché des smartphones reconditionnés

Dans ce contexte porteur, Bigben Audio-Vidéo/Telco entend poursuivre le développement de ses marques Premium accompagné d’un référencement étendu de ces gammes. L’extension des gammes Force® et une montée en puissance des synergies avec le groupe Metronic devrait contribuer à la croissance de l’activité.

Compte tenu d’une croissance qui devrait être soutenue pour NACON Gaming et d’une activité BIGBEN Audio-Vidéo/Telco qui devrait rester bien orientée en 2023-24, le Groupe anticipe une croissance forte dès l’exercice prochain et réaffirme sa confiance dans ses perspectives à moyen terme.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022-23 : 23 janvier 2023, après Bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2021-22

275,7 M€











EFFECTIF

Plus de 1200 collaborateurs











INTERNATIONAL

31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

CapValue – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Lexique

Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés

EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = MOC (Marge Opérationnelle Courante)

1 Les kits piétons désignent les écouteurs avec fil pour smartphones

2 hors dettes sur loyers IFRS 16 et dettes d’Earn-Out sur acquisitions

Pièce jointe