Un concurrent d'Équipe Canada WorldSkills 2022 remporte le bronze en technologie de véhicules lourds

English French

OTTAWA, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 s’est officiellement terminée hier à Salzbourg, en Autriche, où se sont déroulées les compétitions dans sept autres domaines de compétences. Les résultats du dernier concours ont été annoncés hier soir, lors de la cérémonie de clôture. Félicitations à Malcolm Matwijec, de l'Ontario, qui a remporté la médaille de bronze en technologie de véhicules lourds !

Quelque 27 membres d’Équipe Canada WorldSkills 2022 ont participé à cet événement international au cours des trois derniers mois, dans divers pays. L’Équipe Canada WorldSkills 2022 a remporté trois médailles et quatre médaillons d’excellence. Félicitations aux médaillées : Korea Nottveit, de l’Alberta, qui a remporté la médaille d’or en cuisine, Emma Kilgannon, de l’Ontario, qui a remporté la médaille de bronze en pâtisserie et confiserie, et Malcolm Matwijec, de l’Ontario, qui a remporté la médaille de bronze en technologie de véhicules lourds. Félicitations aux lauréats du médallion d’excellence : Dayton Playford, de l’Alberta, en soudage; Laurence Racine, du Québec, en mode et création; Dorien Lozeau, de l’Alberta, en peinture automobile, et Leah Lucyshyn, de la Saskatchewan, en infographie.

L’édition spéciale du Mondial des métiers 2022 présentait 62 domaines de compétence et plus de 1 000 concurrents du monde entier qui se disputaient le titre de champion international. Pour représenter le Canada au Mondial des métiers, les concurrents devaient avoir obtenu leur place dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et technologies 2022 qui se sont déroulées à Vancouver, en mai dernier. Le Canada a participé à des concours relevant de 27 domaines de compétences en tout, concours qui étaient organisés dans 11 pays.

Il était prévu que le 46e Mondial des métiers se déroulerait à Shanghai, en octobre 2022. Cependant, en raison du confinement et des mesures de prévention et de contrôle de la pandémie en Chine, l’événement n’a pu y avoir lieu en 2022. C’est pourquoi les membres de WorldSkills et les partenaires mondiaux ont entamé des discussions sur d’autres possibilités pour les concurrents qui se préparaient en vue du Mondial des métiers 2022. WorldSkills International et ses pays et régions membres se sont réunis pour créer l’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022. Grâce à l’engagement des partenaires WorldSkills et de ses membres, 62 concours de compétences ont été organisés dans le cadre de 29 événements qui ont été tenus dans 26 villes, dans 15 pays et régions, du 7 septembre et au 26 novembre 2022.

« Skills/Compétences Canada tient à féliciter les membres d’Équipe Canada WorldSkills 2022 pour leur performance remarquable dans leur domaine de compétence dans le cadre de l’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022. Nous sommes très fiers de leurs réalisations dans le cadre de ce prestigieux concours international. Ils sont tous des champions dans leur domaine de compétences », a affirmé Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Le Mondial des métiers, qui a lieu habituellement tous les deux ans, est le plus imposant événement au monde en ce qui concerne la formation professionnelle et constitue la norme d’excellence en matière de métiers spécialisés et de technologies. Le Mondial des métiers incite les jeunes concurrents à atteindre de nouveaux sommets et leur permet de transposer leur passion dans une profession. Le Mondial des métiers offre une plateforme mondiale qui aide les jeunes à changer de vie, grâce à leurs compétences. #SkillsChangeLives (LesCompétencesChangentLeMonde).

Selon un rapport que le ministère Emploi et Développement social Canada a publié en janvier dernier, on estime que 700 000 travailleurs qualifiés prendront leur retraite d’ici 2028. Pour la croissance économique de notre pays, il est essentiel de stimuler l’intérêt des jeunes Canadiens à poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui collabore, de concert avec ses organisations membres dans chacun des territoires et provinces, avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce aux liens uniques qu’elle entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial, territorial et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada membre officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario.

Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter , Facebook , YouTube , Flickr, LinkedIn , et Instagram .

PERSONNE-RESSOURCE AUPRÈS DES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, tél. : 343-883-7545, poste 509.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de1b6a54-0e5a-4dbc-b85f-795ad060309c/fr