C’est la période pour économiser jusqu’à 3 000 $ par couple sur des vacances sous les tropiques grâce au solde du Cyberlundi de Sunwing

MONTRÉAL, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing n’est pas encore prêt à mettre fin aux meilleures aubaines de la saison! Avec un accès privilégié à un plus vaste éventail de vacances, à plus d’aubaines et à plus de temps pour réserver, les Canadiens peuvent profiter du solde du Cyberlundi du voyagiste afin de réaliser des économies incroyables pouvant atteindre 3 000 $ par couple sur des forfaits vacances vers des plages idylliques au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Grâce à ce solde d’une durée limitée, les clients peuvent économiser davantage en réservant d’ici le 4 décembre 2022 et ainsi explorer plus et célébrer plus pour des voyages sous les tropiques ayant lieu entre le 28 novembre 2022 et le 30 avril 2023.



« Alors que nos clients croyaient que la période des économies de Sunwing était à son apogée, nous sommes heureux de poursuivre sur cette lancée avec sept jours d’aubaines incroyables du Cyberlundi sur tous les forfaits vacances tout compris », a affirmé Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing, Québec. « Nous sommes conscients que les Canadiens souhaitent obtenir un meilleur rapport qualité-prix et vivre plus d’expériences lors de leurs vacances tropicales. Compte tenu de l’engouement impressionnant manifesté par nos clients pour le solde du Vendredi fou, nous sommes heureux de continuer de les aider à profiter d’aubaines de voyages sensationnelles qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. »

Avec Sunwing, les clients peuvent s’envoler vers certaines des destinations soleil les plus prisées comportant un vaste éventail de propriétés convenant à tous les voyageurs. Le Riu Lupita est un charmant hôtel tout compris primé et entouré de jardins tropicaux luxuriants à la Riviera Maya, où les clients auront d’infinies possibilités de relaxation et de divertissement. Les vacanciers bénéficieront du club de plage privé de l’hôtel, doté d’un restaurant et d’une piscine, d’une vaste sélection d’activités, comme la plongée avec tuba et la planche à voile, des activités quotidiennes pour enfants du miniclub RiuLand, ainsi que de boutiques et de possibilités de divertissement à proximité à Playa del Carmen.

Une autre excellente solution pour les clients soucieux de leur budget est le Iberostar Bella Costa avec encore plus d’économies du Cyberlundi sur des voyages de dernière minute et de futures escapades à Varadero, Cuba. Les vacanciers voyageant avec des enfants raffoleront des commodités convenant à tous les âges, comme des piscines d’eau douce avec section distincte pour les enfants, un miniclub divertissant et des chambres familiales. Ceux à la recherche d’escapades pour adultes pourront profiter de moments paisibles dans les lits balinais près de la piscine, se faire dorloter avec des massages sur place ($) ou jouer 18 trous au parcours du Varadero Golf Club ($) à proximité.

Les vacanciers désireux de trouver une escapade avec de petits clins d’œil au Canada découvriront un véritable coin de paradis au Be Live Collection Marien, à Puerto Plata. Idéale pour les vacances en famille et les escapades romantiques, cette oasis sur la plage procure également tout le confort de la maison avec les Avantages Be Live de la chaîne hôtelière Be Live Hotels, un nouveau concept à destination réservé aux clients canadiens voyageant avec Sunwing. Outre l’emplacement préférentiel de leurs chambres et d’un cocktail de bienvenue, les clients peuvent visionner, chaque fin de semaine, des événements sportifs canadiens diffusés en direct, se délecter au bar à poutine ouvert toute la semaine et bien davantage.

Cet hiver, les clients pourront profiter encore plus de leurs escapades, et ce, même avant leur date de départ. Pour profiter d’une souplesse accrue et d’une plus grande tranquillité d’esprit, les clients peuvent faire l’achat de l’une des options d’assurance voyage complètes* de Sunwing, offrant des avantages tels qu’une protection en cas de modification et d’annulation de la réservation de leurs vacances hivernales.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

