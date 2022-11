Le CN nomme Ed Harris chef de l’Exploitation

English French

MONTRÉAL, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination d’Edmond (Ed) Harris à titre de Vice-président exécutif et chef de l’Exploitation. M. Harris remplace Rob Reilly, prenant effet immédiatement.



Depuis avril 2022, M. Harris, un vétéran de l’industrie ferroviaire hautement respecté, a travaillé en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe de direction des opérations du CN sur les initiatives d’excellence en matière d’exploitation et de service de la Compagnie, alors que l’équipe effectuait des améliorations significatives au rendement des opérations ferroviaires et au service à la clientèle.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’expérience et le talent d’Ed alors que nous continuons à améliorer le transport sûr et fiable de marchandises pour nos clients. Déjà, cette année, le CN a réussi à bonifier son rendement opérationnel et notre équipe est prête et déterminée à faire passer ce rendement au prochain niveau. Le leadership et l’expérience sans parallèle d’Ed nous permettrons de cheminer vers la prochaine étape de notre plan d’exploitation. Les conseils et le mentorat d'Ed seront également des atouts clés alors que nous passons à la prochaine génération de leaders à l’exploitation au CN et que nous nous positionnons pour l'avenir. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN



M. Harris a été l’un des principaux hauts dirigeants du secteur ferroviaire au cours d’une carrière de 40 ans dans le domaine des opérations, dont plus de 30 ans auprès d’Illinois Central et du CN, y compris à titre de vice-président exécutif, Exploitation. Avant de revenir au CN à titre de consultant plus tôt cette année, M. Harris a été vice-président exécutif, Exploitation, de CSX de 2018 à 2020. Il a également occupé le poste de chef de l’exploitation du Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) de 2010 à 2012.

Rob Reilly s’est joint au CN en 2019 et a dirigé l’équipe de l’Exploitation alors qu’elle faisait face aux défis posés par la pandémie mondiale et à la chaîne d’approvisionnement. Toute l’équipe de direction du CN remercie M. Reilly de ses contributions au CN et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs.

