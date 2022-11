French English

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL SERAIT ILLEGAL DE LE FAIRE



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : LANCEMENT DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL D’ALD





Communiqué de presse

Paris, le 29 novembre 2022

Lancement de l’augmentation de capital d’ALD avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 1,2 milliard d’euros dans le cadre du projet d’acquisition de LeasePlan

ALD, filiale de Société Générale, a annoncé ce jour le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l’« Augmentation de Capital ») pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros.

Cette Augmentation de Capital, dont le principe a été initialement présenté le 6 janvier 2022 lors de l’annonce par ALD du projet d’acquisition de LeasePlan, marque une étape majeure dans la création d’un acteur mondial majeur de la mobilité durable, bénéficiant d’expertises très complémentaires et de synergies.

Société Générale, qui détient à ce jour 79,8% du capital social d’ALD, a l’intention de demeurer l’actionnaire majoritaire d’ALD sur le long terme et disposera d’une participation correspondant à environ 53% du capital du nouvel ensemble immédiatement après la réalisation de l’acquisition de LeasePlan1. A cet égard, Société Générale participera à l’opération à hauteur d’un montant total d’environ 803 millions d’euros. Par ailleurs, Société Générale s’est engagée à garantir cette Augmentation de Capital et à ne pas céder ses titres pendant une période se terminant 40 mois après la réalisation de l’acquisition de LeasePlan. Société Générale a également consenti à un engagement de conservation pour une période commençant à la date de signature du contrat de direction conclu dans le cadre de l’Augmentation de Capital, et se terminant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital (sous réserve de certaines exceptions).

L’impact de cette acquisition sur le ratio de capital CET1 du Groupe Société Générale est attendu à environ 40 points de base à la date de réalisation de l’opération. La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter entre 70 et 80 points de base à horizon 20242.

Pour plus d’informations sur les termes et modalités de l’Augmentation de Capital, nous vous invitons à consulter la section dédiée sur le site institutionnel d’ALD : (https://www.aldautomotive.com/investors/acquisition-of-leaseplan/rights-issue).

Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers , avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.





Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

1 En cas d’exercice de la totalité des bons de souscription d’actions attribués aux actionnaires de LeasePlan, environ 51% du capital social du nouvel ensemble immédiatement après la réalisation de l’acquisition de LeasePlan

2 Calcul basé sur le résultat net part du groupe post coût des AT1 estimé en 2024 par le consensus (Factset à fin 2021), incluant les synergies totales et excluant les coûts de restructuration, divisé par la moyenne des capitaux propres tangibles

