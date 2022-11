Les Ulis, le 29 novembre 2022





Lexibook étoffe sa gamme CROSSLANDER® et lance CROSSLANDER® Pro, des engins télécommandés plus vrais que nature !

Cette gamme complète de véhicules radiocommandés réalistes a été développée pour garantir l’amusement des petits et grands ! Du camion benne au camion de pompier, il y en a pour tous les goûts chez Lexibook !

Camion de pompiers télécommandé Crosslander PRO®

Tractopelle télécommandé Crosslander® PRO

Camion à benne Crosslander® PRO

Bétonnière Crosslander® PRO

Une gamme complète pour le développement de l’imagination !

Le Crosslander PRO® RC Fire Truck fonctionne comme un vrai camion de pompier, il est muni d’une échelle rotative qui se déplie et d’un tuyau flexible qui pulvérise de l’eau !

Feu en vue ? Pas de panique, il ne reste plus qu’à allumer les gyrophares et partir braver le danger.

PVPC : 49.99€TTC

Pour les futurs chefs de chantier et les curieux, Lexibook présente le camion RC DUMP TRUCK. Ses nombreuses fonctions comme la benne basculante électronique et ses gyrophares font de lui le camion idéal pour découvrir un métier tout en s’amusant ! Avec son moteur puissant, il peut même transporter des objets conséquents d’une construction à une autre.

PVPC : 49.99€TTC

Grâce à cette tractopelle électronique RC EXCAVATOR, c’est l’enfant qui prend en main le chantier et le créée de toute pièce. Il peut creuser et/ou déplacer ses constructions à l’aide de la pelle extensible ou encore traverser tous types de chemins grâce aux chenilles intégrées aux roues ! Des circuits, des ponts ou encore des moules de construction sont inclus pour une véritable expérience immersive !

PVPC : 49.99€TTC

Le camion toupie électronique RC CEMENT MIXER est indispensable pour acheminer le béton à l’endroit voulu !

Multifonctionnel, il dispose d’un réservoir rotatif à 360°C pour y mettre du sable et/ou des petits graviers et les vider comme sur un vrai chantier !

PVPC : 49.99€TTC

Les RCP (10, 15, 20, 30) seront disponibles dès le mois d’octobre dans l’ensemble de la distribution.

