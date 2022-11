TCM Group A/S: Ændring i direktionen – TCM Group igangsætter processen med at finde ny CFO

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 154/2022

Tvis, 29. november 2022





Ændring i direktionen – TCM Group igangsætter processen med at finde ny CFO.

Mogens Elbrønd Pedersen har besluttet at fratræde stillingen som CFO i TCM Group for at søge nye udfordringer udenfor køkkenbranchen.

CEO Torben Paulin:

“Efter 8 års bidrag til udviklingen i TCM Group, har CFO Mogens Elbrønd Pedersen besluttet at fratræde sin stilling for at søge nye udfordringer i en stilling udenfor køkkenbranchen.

Mogens Elbrønd Pedersen vil fratræde som CFO senest pr. 31. maj 2023, eller når en efterfølger er tiltrådt. Processen med at finde en efterfølger på CFO-positionen vil nu blive igangsat.”

Kontakt

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

CEO Torben Paulin +45 21210464

IR Contact - ir@tcmgroup.dk

