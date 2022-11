Innofactor ja Seeloz yhteistyöhön – tavoitteena vahvistaa yritysten toimitusketjujen joustavuutta Pohjoismaiden markkinoilla tekoälyyn perustuvan automaation avulla

English Finnish

Innofactor Oyj:n lehdistötiedote 29.11.2022 klo 9.00

Innofactor ja Seeloz, Piilaaksossa sijaitseva johtava globaali toimija tekoälyohjatun toimitusketjuautomaation alalla, julkistivat Empower Finland ‑tapahtumassa kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on tarjota pohjoismaisille organisaatioille pääsy Seelozin tekoälyohjattuihin toimitusketjuautomaatio- ja autonomisen tarvesuunnittelun ratkaisuihin.

Innofactorin ja Seelozin kumppanuus käynnistyi Empower Finland ‑tapahtumassa Helsingissä 29.11.2022. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Teknologiateollisuuden ja Microsoftin kanssa, ja sen tavoitteena on kouluttaa Teknologiateollisuuden jäsenorganisaatioita siitä, kuinka toimitusketjun häiriönsietokykyä vahvistetaan tekoälyohjatulla toimitusketjuautomaatiolla ja tarvesuunnittelulla.

Innofactor on edelläkävijäkumppani, jonka tavoitteena on olla keskeinen toimija toimitusketjuteknologian alalla. Jatkossa tarjoamme asiakkaillemme aidosti erottuvan tekoälypohjaisen Supply Chain Automation Suite (SCAS™) -ratkaisun pohjoismaiseen arvoketjuun, joka koostuu valmistavan teollisuuden ja jakelun aloilla toimivista pk-yrityksistä ja suurista yrityksistä. SCAS auttaa organisaatioita varmistamaan, että niiden ketterät ja joustavat toimitusketjut ovat niiden paras kumppani kasvussa.

”Globaalit toimitusketjut ovat jo useiden vuosien ajan kärsineet ennennäkemättömistä haasteista ja häiriöistä, jotka ovat johtuneet talouden epävarmuudesta ja maailmanlaajuisesta pandemiasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on pahentanut tilannetta entisestään. Pohjoismaisten yritysten on paitsi arvioitava toimitusketjunsa uudelleen myös tarkasteltava, miten Seelozin SCAS-järjestelmän kaltaiset kehittyneet datapohjaiset teknologiaratkaisut voivat auttaa tarjoamaan kaivattua kestävyyttä ja ketteryyttä. Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä Seelozin kanssa", kertoo Sami Ensio, Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja.

Lisäksi lanseeraustapahtuman tavoitteena on auttaa erityisesti suomalaisia ja yleisesti ottaen pohjoismaisia yrityksiä säilyttämään kilpailukykynsä, jotta ne pystyvät sopeutumaan epävakaisiin, monimutkaisiin ja epävarmoihin globaaleihin toimitusketjuihin.

Osana maailmanlaajuista kasvusuunnitelmaa ja markkinakoulutus- ja levittäytymisstrategiaa Seeloz järjestää Empower-sarjan yhteistyössä paikallisten ja alueellisten sidosryhmien, kuten johtavan ohjelmistoteknologian toimijan Innofactorin, kanssa SCAS:n käyttöönoton nopeuttamiseksi.

"Kumppanuus Innofactorin kanssa sekä yhteistyö Teknologiateollisuuden ja Microsoftin kanssa tarjoavat Seelozille hyvät lähtökohdat Pohjoismaissa. Olemme innoissamme voidessamme käynnistää Empower-ohjelman Suomessa yhdessä kumppaneidemme kanssa osana laajempaa Pohjois-Euroopan strategiaamme. Viime vuodet ovat selvästi osoittaneet, että toimitusketjut kaikkialla maailmassa tarvitsevat uudistusta, ja Seelozin innovatiivinen tekoälyyn perustuva SCAS-ratkaisu tulee olemaan keskeinen osa monissa näistä modernisointipyrkimyksistä", kertoo Seelozin Pohjois-Euroopan aluejohtaja Patrik Sjöstedt.

Lisätietoja:

Sami Ensio, Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. +358 (0)50 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jyrki Vepsäläinen, liiketoimintajohtaja, Business Solutions

Innofactor Oyj

Puh. +358 (0)44 722 7106

jyrki.vepsalainen@innofactor.com

Patrik Sjöstedt, Pohjois-Euroopan aluejohtaja

Seeloz Inc.

Puh. +46 733 46 56 20

patrik.sjoestedt@seeloz.com

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles