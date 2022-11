Stærk vækst for RTX i 2021/22

English Danish

Nørresundby, 29. november 2022

Selskabsmeddelse nr. 17/2022

Årsrapport 2021/22

(perioden 1. oktober 2021 – 30. september 2022)

Efterspørgslen steg betydeligt i 2021/22 og resulterede i en rekordhøj omsætning. Udford-ringerne med komponenter og forsyningskæder påvirkede omsætningen og bruttomarginen i året, men tilgængeligheden af komponenter forbedredes mod slutningen af regnskabsåret. RTX forventer yderligere vækst i 2022/23.

HOVEDPUNKTER FOR 2021/22

I 2021/22 oversteg omsætning og indtjening de oprindelige forventninger i RTX. Forventningerne for året blev justeret to gange i løbet af året, og RTX indfriede de forventninger til året, som blev annonceret den 19. september 2022. Kundernes efterspørgsel har været stor i 2021/22, hvorimod forsyningsbegrænsningerne – særligt manglen på komponenter i den globale elektronikindustri – har påvirket året negativt. Dog var der mod slutningen af regnskabsåret tegn på, at komponentmanglen forbedres.

Omsætningen beløb sig til DKK 663 mio., en stigning på 45% fra DKK 457 mio.

EBITDA beløb sig til DKK 85 mio., en stigning på 129% fra DKK 37 mio.

EBIT beløb sig til DKK 46 mio., en stigning på 653% fra DKK 6 mio.

EPS blev DKK 4,2 pr. aktie, en forbedring fra 0,4 DKK pr. aktie.

Pengestrømme fra driften (CFFO) blev 0 i 2021/22 forårsaget af større tilgodehavender samt lagre, og RTX’s samlede likviditet var DKK 74 mio. ved udgangen af 2021/22.





Administrerende direktør Peter Røpke kommenterer årsrapporten:

“Jeg er tilfreds med, at RTX i 2021/22 er kommet tilbage på vores langsigtede vækstspor, og at vi har opnået vores hidtil største omsætning i et enkelt år. Når jeg ser fremad, er der mange makroøkonomiske og geopolitiske udfordringer og usikkerheder. Jeg er dog overbevist om, at RTX står på et stærkt fundament for yderligere vækst. Vores forretningsmodel og strategi om at generere tilbagevendende omsætning fra partnerskaberne med vores kunder, som er globale førende virksomheder indenfor deres respektive brancher, udgør et godt grundlag for at indfri vores fremtidige ambitioner.”

TILBAGE PÅ VÆKSTSPORET

RTX oplevede en meget stærk efterspørgsel efter vores produkter og ydelser i 2021/22. I det foregående år, 2020/21, var efterspørgslen påvirket af COVID-19, men den begyndte at stige mod slutningen af året. Denne stærke udvikling fortsatte og accelererede i 2021/22, og var grundlaget for, at RTX oversteg de oprindelige omsætningsforventninger for året.

Efterspørgslen steg i alle segmenter. Enterprise-segmentet oplevede en meget stærk vækst især fra RTX’s store rammeaftalekunder – både langvarige og nyere rammeaftalekunder. I ProAudio-segmentet steg efterspørgslen efter RTX’s produkter og produktløsninger. Desuden fortsatte konverteringen af kunder og omsætning fra timebaserede udviklingsydelser til en forretningsmodel med tilbagevendende omsætning fra produktsalg. Derfor faldt omsætningen fra udviklingsydelser i 2021/22 i overensstemmelse med strategien. I Healthcare segmentet steg efterspørgsel og omsætning også i 2021/22.

Siden starten af 2021 har en række begrænsninger i forsyningskæderne påvirket samfund og virksomheder i hele verden. RTX har ikke været nogen undtagelse. Der har været en betydelig mangel på elektronikkomponenter – især halvledere. Forsendelses- og havnekapacitetsproblemer samt knaphed på elektricitet og COVID-19-nedlukninger i Kina har også påvirket de globale forsyningskæder - og også RTX's forsyningskæder.

Disse begrænsninger i forsyningskæderne har påvirket RTX på forskellige måder i 2021/22. For det første har de medført udskydelse af leverancer til kunder og dermed af omsætning fra en periode til en anden. Situationen med udskudte leverancer forværredes i løbet af første halvår af 2021/22 primært på grund af mindre tilgængelighed af komponenter. I tredje kvartal 2021/22 stabiliserede situationen sig, og mod slutningen af regnskabsåret begyndte situationen at forbedre sig med øget tilgængelighed af komponenter. Alt i alt har effekten på 2021/22 været negativ med en nettoudskydelse af omsætning i året, dog giver fremgangen mod årets udgang en vis grund til optimisme for 2022/23.

Derudover har manglen på komponenter også påvirket omkostninger og bruttomargin i 2021/22, da den påvirker, hvilke produkter der kan produceres og dermed produktmixet. De begrænsede komponentmarkeder har også ført til højere priser på mange komponenter. Det har RTX delvist opvejet med højere salgspriser. Vanskeligheden med at sikre komponenter har også gjort det nødvendigt at indkøbe komponenter på spotkøbsmarkedet og gennem andre handelskanaler til højere omkostninger end listepriserne.

Den stærke vækst i 2021/22 og vores tilbagevenden til det langsigtede vækstspor har bekræftet vores tiltro til vores strategiske retning: vi anvender vores ekspertise i trådløse teknologier til at skabe tilbagevendende omsætning som ODM/OEM-leverandør via langsigtede rammeaftaler med vores kunder på B2B markederne indenfor Enterprise, ProAudio og Healthcare.

I løbet af de seneste fem år har vi i gennemsnit øget omsætningen organisk med 9% om året på trods af udfordringerne fra COVID-19 og begrænsningerne i de globale forsyningskæder, som har påvirket de seneste tre af disse år. Samlet svarer det til mere end 50% organisk vækst i den femårige periode. Væksten i 2021/22 er især blevet drevet af vores største rammeaftalekunder, og disse kunder investerer fortsat i produktudvikling med os. Sammen med vores egne investeringer i RTX-produkter og produktløsninger til vores tre segmenter skaber disse udviklingsaktiviteter grundlag for yderligere vækst for RTX.

Vi er tilfredse med væksten i både omsætning og indtjening i 2021/22, men vi har oplevet et fald i bruttomarginen. Dette er til dels planlagt, da vi er gået fra vores tidligere forretningsmodel, som omfattede salg af timebaserede udviklingsydelser, til den nuværende model med fokus på at skabe tilbagevendende omsætning fra produktsalg via langsigtede rammeaftaler, og dermed falder bruttomarginen udelukkende af regnskabsmæssige årsager. De vigtigste omkostninger ved udviklingsydelserne er lønninger til ingeniører, som er en del af kapacitetsomkostningerne og ikke en del af omkostningerne ved solgte varer. En anden årsag til den faldende bruttomargin i 2021/22 er den begrænsede tilgængelighed af elektronikkomponenter, hvor omkostningerne til sikring af komponenter er steget markant. Et vigtigt fokusområde for RTX i de kommende år vil derfor være at sikre en normalisering af omkostningerne til komponenter i takt med, at balancen mellem udbud og efterspørgsel på komponentmarkederne også bliver mere normal.

KAPITALALLOKERING OG UDLODNING M.V.

Det centrale princip i politikken for kapitalallokering og strukturen af RTX er at (i) opretholde tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at realisere RTX's strategiske mål, herunder investeringer i vækstmuligheder samt robusthed på balancen, der er nødvendig for langsigtede rammeaftaler og for at understøtte driften, samtidig med (ii) at sikre en finansiel struktur, der maksimerer afkastet for vores aktionærer. En eventuel overskydende kapital efter finansiering af vækstmuligheder og sikring af en sådan robusthed bør således udloddes til aktionærerne. RTX sigter mod en nettolikviditetsposition (samlede likvide midler plus nuværende værdipapirer minus eventuel bankgæld) på ca. 25-30% af omsætningen. Der kan dog afviges fra målet om likviditetsniveau afhængigt af specifikke vækstmuligheder eller andre operationelle eller strategiske overvejelser.

Ved udgangen af 2021/22 udgjorde RTX's nettolikviditetsposition 11% af omsætningen og er dermed lavere end målsætningen primært på grund af øget arbejdskapital. I løbet af 2021/22 er varebeholdninger og tilgodehavender steget for at sikre vækst og også som følge af vækst. Varebeholdningerne har været med til at sikre bedre tilgængelighed af komponenter, og har dermed været med til at understøtte væksten i 2021/22, mens højere tilgodehavender er et resultat af omsætningsvæksten. I løbet af de kommende regnskabsår forventes nettolikviditetsprocenten at blive bragt tilbage til målpositionen via den likviditet, der genereres af driften i RTX.

Ud fra et forsigtighedshensyn vil bestyrelsen indstille til den ordinære generalforsamling den 26. januar 2023, at der ikke udloddes udbytte baseret på regnskabsåret 2021/22. Bestyrelsen vil dog på den ordinære generalforsamling søge en ny bemyndigelse til at foretage aktietilbagekøb, når den nuværende bemyndigelse udløber i løbet af januar 2023, således at bestyrelsen kan iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i løbet af 2022/23, hvis omstændighederne berettiger dette.

FORVENTNINGER TIL 2022/23

Omsætningen forventes at stige til DKK 700-760 mio. i 2022/23. EBITDA forventes at beløbe sig til DKK 85-105 mio. og EBIT forventes at blive DKK 45-65 mio. i 2022/23.

Omsætningsforventningerne er baseret på en solid ordrebeholdning ved starten af året samt en forventning om delvis normalisering af den globale mangel på elektronikkomponenter. Den største usikkerhed for året vil være effekten af den makroøkonomiske volatilitet og potentiel recession på kundernes efterspørgsel og lageropfyldning. Forventningerne til omsætningen er baseret på, og med forbehold for, følgende forudsætninger:

Mens den makroøkonomiske usikkerhed forventes at være høj i forventningerne til 2022/23, og også har en vis påvirkning på RTX, forventes det ikke at føre til større fald i kundernes efterspørgsel i 2022/23.

Leverancesituationen forventes forbedret i forhold til 2021/22 med en delvis normalisering af den globale mangel på komponenter samt andre begrænsninger i forsyningskæderne i 2021/22.

Væksten i RTX er hovedsageligt drevet af produktsalg og primært til eksisterende kunder. Omsætningsmixet vil fortsat udvikle sig imod en større andel af produktsalg, hvilket påvirker bruttomarginen.

Valutakurserne i forhold til DKK – og i særdeleshed USD/DKK – er på uændret niveau i forhold til midt-november 2022.

Ingen påvirkninger på leverancesituationen fra geopolitiske forandringer eller COVID-19-relaterede nedlukninger og ingen væsentlige påvirkninger på efterspørgslen fra COVID-19-nedlukninger.

Ingen øvrige væsentlige ændringer i konkurrencesituationen, markeder etc.

Komponent- og logistikomkostninger forventes generelt ikke at stige, da effekten af inflationspresset forventes at blive neutraliseret af lavere omkostninger til sikring af komponenter via spot-markeder og en normalisering af priserne for visse elektronikkomponenter.

Højere kapacitetsomkostninger forventes som følge af inflationspresset og som følge af investeringer i f.eks. ”product management”, indkøb samt specialiserede R&D ressourcer.

For en uddybende redegørelse af forudsætningerne for forventningerne til 2022/23 og andre fremadrettede udtalelser, henvises til side 20-21 i den engelske Årsrapport 2021/22.

Idet normaliseringen af leverancesituationen og den forbedrede tilgængelighed af produkter ser ud til at fortsætte i begyndelsen af 2022/23, forventes hovedparten af omsætningen indtjeningen i 2022/23 ikke at ligge sidst på året, som det tidligere har været tilfældet.

RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør

Investor- og analytikermøde

Selskabets ledelse er tilgængelig for møder med investorer og analytikere i forlængelse af årsrapporten. Møder bookes via Danske Bank pr. e-mail til lomo@danskebank.dk.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Den fuldstændige (engelske) Årsrapport 2021/22 er tilgængelig via:

https://www.rtx.dk/en/investors/downloads/financial-reports/

Et dansk resumé af Årsrapporten 2021/22 er tilgængelig via:

https://www.rtx.dk/en/investorer-dk/downloads/finansielle-rapporter/

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

LEDELSESBERETNING 2021/22

RTX Koncernens omsætning steg med 45% til DKK 663 mio. i 2021/22, (2020/21: DKK 457 mio.). Normaliseringen af efterspørgslen efter pandemien fortsatte i 2021/22 og ordrebogen udviklede sig bedre end forventet. Omsætningen var negativt påvirket af den globale mangel på elektronikkomponenter og forhindringer i forsendelse af varer, som påvirker det globale flow af varer. Mod slutningen af regnskabsåret forbedredes situationen. USD valutakursen blev forbedret i løbet af 2021/22 og bidrog til væksten - korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, steg omsætningen med 30%.

Den realiserede omsætning i 2021/22 oversteg de oprindelige forventninger, og forventningerne til omsætningen blev justeret to gange i løbet af 2021/22. En stærk efterspørgsel og ordrebog, særligt i Enterprise segmentet, var hovedårsagerne til, at omsætningen blev større end forventet. Mod slutningen af regnskabsåret blev leveringssituationen bedre end forventet forårsaget af en begyndende fremgang i situationen med komponentmangel, og dette har ligeledes bidraget til en større omsætning.

I begyndelsen af året, blev leverancesituationen for komponenter forværret, hvilket forårsagede en større udskydelse af omsætning fra et kvartal til det næste, dog blev situationen som nævnt forbedret senere i regnskabsåret. I alt er omsætning for ca. DKK 65 mio. udskudt fra 2021/22 til 2022/23 – en stigning fra ca. DKK 45 mio. af udskudt omsætning fra 2020/21 til 2021/22, og derfor en netto negativ påvirkning på ca. DKK 20 mio. på omsætningen i 2021/22.

RTX’s omsætning i Enterprise segmentet beløb sig til DKK 493 mio. og steg med 60% i forhold til sidste år (2020/21: DKK 308 mio.). Den markante fremgang skyldes en stærk efterspørgsel efter RTX’s produkter og løsninger i segmentet, og er især drevet af en stærk vækst hos kunderne til de store rammeaftaler. Korrigeret for effekten af udviklingen i USD valutakursen er omsætningen i 2021/22 steget med 44%.

I ProAudio segmentet realiserede RTX en omsætning på DKK 114 mio. – en stigning på 11% (2020/21: DKK 102 mio.). Den tilbagevendende omsætning i segmentet fra produktsalg steg efter COVID-19-pandemien, mens indtægterne fra engangs-udviklingsydelser faldt i overensstemmelse med strategien om at fokusere på at skabe tilbagevendende omsætning. Korrigeret for den stærkere USD valutakurs gav de to modsatrettede udviklinger i omsætningen fra produktsalg og udviklingsydelser en næsten flad omsætningsudvikling med en vækst på -4% korrigeret for effekten af udviklingen i USD valutakursen.

I Healthcare steg omsætningen med 20% til DKK 56 mio. i 2021/22 (2020/21: DKK 47 mio.). Stigningen er drevet af vækst i omsætningen fra ODM produkter samt de trådløse moduler, som RTX leverer til segment. korrigeret for effekten af udviklingen i USD valutakursen er omsætningsvæksten 10%.

Drevet af den højere omsætning i 2021/22 steg bruttoresultatet i RTX til DKK 309 mio. (2019/20: DKK 239 mio.). Bruttomarginen i 2021/22 var 46,6% sammenlignet med 52,3% i det foregående regnskabsår. Udviklingen i bruttomarginen er påvirket af omsætningsmixet med en lavere andel af omsætningen fra udviklingsydelser i overensstemmelse med Koncernens strategi om at fokusere på at generere tilbagevendende indtægter fra produktsalg.

Ydermere er bruttomarginen påvirket af de udfordrede komponentmarkeder i 2021/22 med mangel på især halvleder-komponenter, men også på andre elektronikkomponenter. Begrænsningerne i komponentmarkederne har påvirket det realiserede produktmix givet årets specifikke komponentmangel, og de har forårsaget højere komponentpriser i året både via generelt højere priser samt højere omkostninger til sikring af komponenter via spot-markedet og andre handelskanaler. Endelig har begrænsningerne i komponentmarkederne også ført til, at kunder har betalt for ekstraomkostningerne for at sikre visse komponenter men uden margin for RTX.

Kapacitetsomkostningerne (personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger) beløb sig til DKK 240 mio. i 2021/22 – en stigning fra DKK 227 mio. i 2020/21. Det gennemsnitlige antal medarbejdere var 282 i 2021/22, hvilket var tæt på de 286 i 2020/21. Omkostningerne til medarbejderbonus er højere i 2021/22 end sidste år, hvor der som følge af det realiserede resultat ikke blev udbetalt bonus. Omkostningerne til udvikling assisteret af indlejede ansatte (som freelancere eller via outsourcing til f.eks. Østeuropa) steg i 2021/22 for at tilføre ekstra udviklingskapacitet i et arbejdsmarked med begrænset ressourcetilgængelighed. Sammenlignet med sidste år steg omkostningerne til el, varme m.v., og der har været ekstra omkostninger til en ny hjemmeside. Derudover er omkostningerne til rejser og messer begyndt at normalisere sig i løbet af 2021/22 efter COVID-19.

I løbet af 2021/22 har RTX fortsat investeret i udviklingen af produktplatforme og løsninger til de forskellige segmenter – herunder for eksempel cloud-baserede implementerings- og administrationsværktøjer, ProAudio produktplatforme, opdaterede håndsæt til Enterprise samt udvikling af produkter til Healthcare-segmentet.

RTX’s indtjening steg markant i 2021/22 drevet af omsætningsvæksten. EBITDA steg med 129% til DKK 85 mio. (2020/21: DKK 37 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 12,9% (2020/21: 8,2%). EBIT steg med 653% til DKK 46 mio. (2020/21: DKK 6 mio.) også påvirket af de højere afskrivninger som følge af den øgede egenudvikling af produkter og produktplatforme gennem de seneste år.

Pengestrømme fra driftsaktiviteterne var i 2021/22 påvirket af en øget arbejdskapital med øgede tilgodehavender på grund af omsætningsvæksten og med væsentligt øgede varebeholdninger. De større lagre skyldes et højere færdigvarelager med flere varer i transit mod kunder samt højere bufferlagre af nøglekomponenter, hvor det er muligt, på grund af begrænsningerne i komponentmarkederne. Den højere indtjening og den højere arbejdskapital udlignede stort set hinanden og resulterede i pengestrømme fra driften på DKK 0 mio. i 2021/22 (2020/21: DKK 45 mio.).

