Santhera’s Aktionäre stimmen an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

English German



Pratteln, Schweiz, 29. November 2022 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass die Aktionäre an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung (GV) am Sitz des Unternehmens in Pratteln, Schweiz, allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt haben. Insgesamt waren 18’776’400 Aktien vertreten, was 25,5% des Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

“Nach erfolgter Einreichung der Zulassungsanträge für Vamorolone bei der US-amerikanischen FDA und dem europäischen CHMP, bietet die nun von den Aktionären genehmigte Schaffung neuen ordentlichen Kapitals und die Erhöhung des genehmigten und des bedingten Kapitals der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat die nötige Flexibilität, um unsere sorgfältige Beurteilung aller strategischen Optionen fortzusetzen”, sagte Thomas Meier, PhD, Präsident des Verwaltungsrats.

Die Aktionäre genehmigten unter anderem:

Ordentliche Kapitalerhöhung um bis zu CHF 400'000.00 auf bis zu CHF 1'137'213.74 durch Ausgabe von bis zu 40'000'000 voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01. Erhöhung des genehmigten Kapitals um CHF 100'000.00 (derzeit CHF 368'606.87) und Verlängerung desselben bis zum 28. November 2024. Erhöhung des bedingten Kapitals für Finanzierungen um CHF 100'000.00 (derzeit CHF 313'746.64). Genehmigung der zusätzlichen variablen Vergütung der Geschäftsleitung in Höhe von maximal CHF 2'500'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV/BVG).

Sollte die ordentliche Kapitalerhöhung nicht innerhalb von drei Monaten nach dieser Generalversammlung (d.h. am 28. Februar 2023) durchgeführt werden, fällt der Beschluss zu Antrag 1 der GV von Gesetzes wegen dahin. Wenn zu diesem Zeitpunkt das ordentliche Aktienkapital nicht um mindestens CHF 200'000.00 erhöht worden ist, fallen die Beschlüsse zu den Anträgen 2 und 3 der GV von Gesetzes wegen dahin.

Mit ihrer Zustimmung zu allen vorgeschlagenen Kapitalerhöhungen an der heutigen ausserordentlichen GV haben die Santhera-Aktionäre dem Unternehmen ein flexibles Finanzierungsinstrument an die Hand gegeben und den Verwaltungsrat ermächtigt, neue Aktien zu Finanzierungszwecken auszugeben und Eigenkapital- oder eigenkapitalbasierte Finanzierungen oder Refinanzierungen abzuschliessen, und dies alles zu einem für Santhera günstigen Zeitpunkt und ergänzend zu möglichen nicht verwässernden Finanzierungsvereinbarungen.

Die Einladung mit den Traktanden und Erläuterungen zur ausserordentlichen Generalversammlung kann unter diesem Link eingesehen werden, wo auch das Protokoll dieser EGM ab Ende nächster Woche verfügbar sein wird.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen besitzt eine exklusive Lizenz für alle Indikationen weltweit für Vamorolone, ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. Santhera hat bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA ein Zulassungsgesuch (NDA) und bei der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) ein Zulassungsgesuch (MAA) für Vamorolone zur Behandlung von DMD eingereicht. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat zur Behandlung von zystischer Fibrose (CF) und anderen neutrophilen Lungenkrankheiten. Santhera hat die Rechte an ihrem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenone), ausserhalb Nordamerikas und Frankreichs zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an die Chiesi-Gruppe auslizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.com. Raxone® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com oder

Eva Kalias, Head Investor Relations & Communications

Telefon: +41 79 875 27 80 eva.kalias@santhera.com

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

# # #

Anhang