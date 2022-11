DOOHYOULIKE étend son activité sur deux nouveaux lieux de vie grâce à l’acquisition de Waitcom Digital et Campus Screens France

Grâce à sa technologie propriétaire et son savoir-faire, DOOHYOULIKE, la plateforme du retail media de proximité, a su développer en 4 ans un réseau Digital Out Of Home (DOOH) indoor de plus de 2 000 écrans, dans plus de 1 000 magasins de proximité alimentaire répartis dans les grandes villes de France.

Sa régie publicitaire intégrée ainsi que son studio expert en DOOH accompagnent les annonceurs pour dynamiser leurs ventes, accroître leur notoriété et maximiser la visibilité de leurs campagnes pluri-médias.

Jusqu’alors exclusivement implantée dans les principales enseignes de proximité alimentaires l’entreprise étend aujourd’hui sa zone d’influence en faisant l’acquisition de Waitcom Digital et Campus Screens France élargissant ainsi son offre :

Dans les salles de sport / soccer grâce à Waitcom Digital qui bénéficie d’une implantation dans plus de 500 salles de fitness & urban soccer avec 2 200 écrans.





Dans les universités et écoles supérieures avec l’acquisition de Campus Screens France actuellement présent dans une centaine de campus avec pour ambition de tripler d’ici 2024.

« L’intégration de Waitcom Digital et Campus Screens France permet à DOOHYOULIKE, suite au succès rencontré sur le marché de la proximité alimentaire, de poursuivre sa mission qui est d’offrir aux annonceurs un support digital pertinent et responsable pour créer de la proximité avec le consommateur urbain. » commente Fabrice Guez Co-fondateur de DOOHYOULIKE.

Fort de son expertise, sa technologie et de ces deux acquisitions le groupe DOOHYOULIKE propose désormais trois offres et crée ainsi le premier réseau DOOH indoor de proximité.

Le nouvel ensemble réunira + de 30 collaborateurs et se projette déjà vers l’avenir avec de nouveaux développements à venir toujours dans l’univers de la proximité.

“Le DOOH est aujourd’hui l’un des meilleurs moyens de diffuser des campagnes contextualisées lorsque l’audience est captive et hors ligne. Nos nouvelles offres marquent un point de départ pour accélérer l’ambition que DOOHYOULIKE a de poursuivre à élargir sa zone d’influence pour permettre aux marques de cultiver la relation proximité ! ” conclut Jérôme Lalou Co-fondateur de DOOHYOULIKE.