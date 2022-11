English French

Atos, au 1er rang des sociétés de services IT du classement ESG de S&P Global en 2022

Paris, le 29 novembre 2022 - Atos annonce aujourd’hui être classé au premier rang des sociétés de services IT de l’évaluation des pratiques de développement durable de l’entreprise (Corporate Sustainability Assessment - CSA) menée par S&P Global pour l’année 2022. Atos atteint un score de 85/100, en hausse de 2 points par rapport à l’année dernière. Ce résultat traduit la continuité de l’engagement d’Atos en faveur du développement durable, ainsi que l’excellence de ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les 268 entreprises évaluées obtiennent une moyenne de 25/100. Atos obtient d’excellents résultats aux évaluations CSA de S&P Global depuis 9 ans, avec un percentile supérieur à 88 depuis 2013.

Depuis le 18 novembre 2022, Atos se classe dans le percentile 99 du secteur des services informatiques de l’évaluation CSA de S&P Global. Avec ce résultat, Atos intègre le 1 % supérieur des sociétés mondiales du segment « services informatiques TSV », dans le cadre de l’une des évaluations des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance les plus renommées au monde.

Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe, Atos « Atos est fier de se classer parmi les 1 % des entreprises les plus performantes au monde dans le segment des " services informatiques " au sein du classement S&P Global CSA. Il s’agit de l'une des notations ESG les plus réputées internationalement ainsi que l'une des plus exhaustives dans le domaine de l’évaluation des pratiques de durabilité des entreprises. Le classement d'Atos illustre son engagement en faveur de pratiques durables. Initié il y a plus de 12 ans, notre ambitieux programme environnemental continue de se développer à mesure que nous créons de la valeur à long terme pour nos parties prenantes, nos communautés et nos collaborateurs. »

L’évaluation CSA de S&P Global est une évaluation annuelle des pratiques de développement durable des entreprises et porte sur plus de 10 000 entreprises partout dans le monde. Elle se focalise sur des critères de développement durable à la fois sectoriels et financiers, et ce depuis 1999.

Ces résultats viennent s’ajouter à la reconnaissance internationale d’Atos en tant que leader en matière de pratiques ESG et de développement durable. Atos fait partie des indices S&P Dow Jones monde et Europe depuis 7 ans. L’entreprise a obtenu la note AAA (sur une échelle AAA-CCC) à l’évaluation ESG 2022 de MSCI , a reçu un Platinum Award d’EcoVadis, a obtenu le statut Prime lors de l’évaluation ESG réalisée par ISS en 2022 et figure sur la prestigieuse « A List 2021 » de CDP pour sa lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus sur le programme RSE d’Atos, consulter https://atos.net/en/about-us/corporate-responsibility-and-sustainability. Pour en savoir plus sur la méthodologie CSA, consulter https://www.spglobal.com/esg/csa/methodology/

