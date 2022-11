WSP dévoile sa Déclaration sur la biodiversité et fait don de 700 000 $ à l’organisme Conservation de la nature Canada

English French

MONTRÉAL, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a dévoilé aujourd’hui sa Déclaration sur la biodiversité – un ensemble de principes directeurs visant à favoriser la protection, la restauration et l’amélioration des écosystèmes via les interactions de la Société avec ses clients.



« Notre Déclaration sur la biodiversité orientera nos efforts visant à avoir un effet positif sur la nature. Chez WSP, nous sommes des agents de changement. Grâce à notre travail auprès de nos clients, nous avons la possibilité de protéger et de restaurer les écosystèmes afin d’améliorer la vie sur terre », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Dans le cadre de cette déclaration, WSP s’engage à :

Aider ses clients à relever les occasions d’inverser la dégradation des écosystèmes et d’améliorer le capital naturel.

Intégrer et appliquer la hiérarchie des mesures d’atténuation dans les conseils et conceptions fournis à ses clients, selon le cas, à l’aide de la méthode séquentielle suivante : Éviter. Il s’agit d’éviter les impacts négatifs sur la nature. Minimiser. Minimiser de tels impacts, s’ils se produisent. Restaurer. Restauration des sites endommagés. Compenser. En dernier recours, pour tout impact résiduel, WSP aidera ses clients dans leurs efforts de compensation.

Respecter le principe de précaution dans son travail auprès de ses clients, c’est-à-dire sauvegarder la biodiversité et faire preuve de prudence dans tous les cas où les données probantes font défaut.

Évaluer les impacts sur la biodiversité – positifs comme négatifs – créés par la Société; une fois qu’ils sont mieux compris, se fixer des objectifs pour y remédier, agir dans ce sens, mesurer les progrès et rendre compte des initiatives en utilisant des lignes directrices et des cadres reconnus, tels que ceux élaborés par Science-based Targets for Nature et Taskforce on Nature-related Financial Disclosure.

La déclaration sur la biodiversité de WSP est disponible sur le site Web de WSP à l’adresse www.wsp.com

Soutien à Conservation de la nature Canada

La protection de la biodiversité est un prolongement naturel de l’engagement de WSP à atténuer les changements climatiques. Pour favoriser l’atteinte cet objectif, WSP a également annoncé aujourd’hui un don de 700 000 $ qui sera remis à Conservation de la nature Canada (CNC), un organisme de premier plan au pays qui se voue à assurer la conservation tangible et permanente des paysages naturels.

Le don de WSP permettra de financer trois initiatives de conservation de CNC au cours des trois prochaines années. Ces initiatives visent à :

S’attaquer à la dégradation des paysages par la restauration des habitats en ayant recours à des outils analytiques basés sur le Web, qui utilisent des données spatiales pour appuyer la prise de décision.

Soutenir les efforts de conservation menés par les Autochtones, notamment les aires protégées et de conservation autochtones (APCA), de même que les fiducies foncières dirigées par ces derniers.

Aider le Canada à atteindre ses objectifs de conservation et appuyer la conservation des paysages à l’échelle nationale.



La contribution de WSP à CNC illustre l’approche de WSP consistant à redonner aux collectivités en favorisant un monde plus durable et plus équitable. Elle s’inscrit également dans la stratégie commerciale et la raison d’être de WSP : assurer l’avenir de nos villes et de notre environnement.

« Tandis que Montréal est sur le point d’accueillir la COP 15, le plus grand sommet sur la biodiversité depuis une génération, nous voulons démontrer notre rôle de leader dans la conduite du changement et la création d’un impact significatif en contribuant à la sauvegarde de l’environnement », a ajouté Alexandre L’Heureux.

« Le changement se produit lorsque nous travaillons ensemble, à tous les échelons de la société, pour favoriser un avenir positif pour la nature. Nous félicitons WSP d’avoir pris des mesures concrètes et d’avoir investi dans le travail de CNC pour accélérer le rythme de la conservation. Ensemble, nous aidons la nature à fournir les services essentiels à la vie. Voilà pourquoi la conservation est si importante », a déclaré Catherine Grenier, présidente et chef de la direction de Conservation de la nature Canada.

