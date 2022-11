Abell Gestion Parasitaire fait un don de 20 000 $ à des banques alimentaires en Amérique du Nord

English French

TORONTO, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gravité de la pandémie et ses retombées économiques ont eu un impact considérable sur les communautés partout dans le monde. En réponse à cette situation, Abell Gestion Parasitaire fait un don de 20 000 $ à des banques alimentaires locales en Amérique du Nord pour aider à répondre aux besoins des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire.



Ce don au nom des employés d'Abell donne le coup d'envoi de la campagne des congés «12 jours de dons » de l'entreprise, qui vise à célébrer et à honorer le personnel et à redonner aux communautés où l'entreprise est présente.

« Nous voyons l'impact de l'économie sur les personnes vivant dans les communautés que nous desservons », a déclaré John Abell, président d'Abell Gestion Parasitaire. « En tant qu'entreprise, nous nous engageons à aider les personnes dans le besoin et à faire ce que nous pouvons pour aider ceux qui connaissent des difficultés financières à obtenir le soutien dont ils ont besoin. »

En plus du don en argent, les succursales d'Abell recueilleront des dons de nourriture et invitent les clients, les partenaires et la communauté à venir faire don d'aliments non périssables. Abell exploite des succursales partout en Amérique du Nord, offrant ainsi un réseau de points de collecte de nourriture. Abell se chargera de la livraison des denrées collectées aux banques alimentaires locales.

Les « 12 jours de dons » d'Abell ont été créés pour redonner aux communautés et pour souligner la contribution des employés. Au cours des 12 jours de don, Abell surprendra le personnel avec des activités et des cadeaux uniques afin de montrer sa reconnaissance pour son dur labeur.

« Nous lançons aujourd'hui « Mardi je donne » comme notre façon de faire le bien et d'encourager les autres à faire de même », a déclaré John Abell. « Ensemble, nous pouvons avoir un impact ».

« Mardi je donne » est un mouvement mondial qui inspire les gens à donner, à collaborer et à célébrer la générosité.

Vous pouvez suivre les « 12 jours de dons » sur les plateformes de médias sociaux d’Abell : Twitter, Instagram et Facebook.

Depuis 1924, Abell Gestion Parasitaire est un chef de file nord-américain en matière de lutte antiparasitaire, d’hygiène et de désinfection, proposant aux entreprises et aux particuliers des solutions efficaces, sécuritaires et fiables. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Abell, consultez le site Web : www.abellpestcontrol.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Eliana Pasquariello, Abell Gestion Parasitaire, epasquariello@abellgroup.com