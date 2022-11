Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt succesvolle aandelenuitgifte met voorkeurrecht aan

English Dutch

PERSBERICHT: VOORKENNIS / GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

29 november 2022, 15:15 CET

Biocartis kondigt succesvolle aandelenuitgifte met voorkeurrecht aan:

Bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders hebben volledig ingeschreven op de aandelenuitgifte met voorkeurrecht

na succesvolle private plaatsing van Scrips en Backstop Verbintenissen

Mechelen, België, 29 november 2022 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag de succesvolle afsluiting aan van de private plaatsing van scrips (de "Scrips") aan institutionele investeerders (de "Private Plaatsing van de Scrips").

Na de Private Plaatsing van de Scrips en de openbare aanbieding van maximaal 33.476.932 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs per aandeel van EUR 0,75 (de "Aangeboden Aandelen") aan bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en houders van een extralegaal voorkeurrecht (het "Voorkeurrecht") (dergelijke aanbieding, de "Aandelenuitgifte met Voorkeurrecht", en samen met de Private Plaatsing van de Scrips, de "Aanbieding"), werd ingeschreven op 75,75% van de Aangeboden Aandelen (waarvan 55,91% in de Aandelenuitgifte met Voorkeurrecht en 19,84% in de Private Plaatsing van de Scrips). De resterende 24,25% van de Aangeboden Aandelen werd onderschreven door bepaalde nieuwe beleggers krachtens de backstop undertakings beschreven in het prospectus dat is opgesteld in verband met de Aanbieding (het "Prospectus"). Bijgevolg zal op 100% van de Aanbieding worden ingeschreven en zullen alle 33.476.932 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, merkte op: "We zijn zeer verheugd met deze volledig onderschreven aandelenuitgifte met voorkeurrecht die de sluitsteen vormt van het alomvattende herfinancieringspakket dat we op 1 september 2022 hebben aangekondigd. Samen met de nieuwe converteerbare termijnlening en de nieuwe converteerbare obligaties levert de aandelenuitgifte met voorkeurrecht EUR 66 miljoen aan bruto opbrengsten op, nodig om onze groeistrategie naar winstgevendheid voort te zetten en uit te voeren."

Op basis van de resultaten van de Private Plaatsing van de Scrips is er geen netto-opbrengst (na aftrek van de kosten) van de verkoop van Scrips. Aangezien er geen netto-opbrengst is van de Private Plaatsing van de Scrips (na aftrek van de kosten), hebben de houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend bijgevolg geen recht op enige betaling.

De betaling van de gedematerialiseerde Voorkeurrechten, de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de notering van de Aangeboden Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zullen naar verwachting plaatsvinden op 2 december 2022. Na deze kapitaalverhoging zal het aantal uitgegeven aandelen in de Vennootschap toenemen van 58.584.631 tot 92.061.563. De Aangeboden Aandelen zullen naar verwachting verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 2 december 2022.

De handel in aandelen van de Vennootschap zal na publicatie van dit persbericht worden hervat.

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA") heeft op 15 november 2022 de Engelstalige versie van het Prospectus goedgekeurd. De goedkeuring door de FSMA impliceert geen oordeel door de FSMA over de geschiktheid en de kwaliteit van de Aangeboden Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips, of over de toestand van de Vennootschap, noch als een goedkeuring van de Vennootschap of van de kwaliteit van de Aangeboden Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips.

KBC Securities NV (de "Underwriter") treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner van de Aanbieding. Baker McKenzie treedt op als juridisch raadgever van de Vennootschap, en NautaDutilh als juridisch raadgever van de Underwriter.

Aanvullende informatie, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke beperkingen, is hier beschikbaar: https://investors.biocartis.com/en/offering.

--- EINDE ---

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_ , Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.

