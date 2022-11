Šiaulių bankas išleido 85 milijonų eurų obligacijų emisiją

English Lithuanian

AB Šiaulių bankas tarptautinėse finansų rinkose sėkmingai papildė 85 mln. eurų nominalia verte pernai išleistą 4 metų trukmės emisiją, už kurią mokamos 1,047 proc. metinės palūkanos. Iki papildymo šios emisijos dydis siekė 75 mln. eurų, dabar - 160 mln. eurų.

Obligacijos išleistos su tikslu vykdyti būsimus banko priežiūros institucijų nustatytus minimalius nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus (angl. minimum requirement for own funds and eligible liabilities – MREL requirements).

Papildomos obligacijos išplatintos 6,4 proc. pajamingumu iki išpirkimo. Obligacijos bus apmokamos 2022 m. gruodžio 6 d. ir išperkamos 2025 m. spalio 7 d.

Obligacijos išleistos pagal AB Šiaulių banko 250 mln. vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių 2022 m. spalio 25 d. programą, jos bus listinguojamos Nasdaq Baltijos skolos vertybinių popierių sąraše. Šiaulių bankui Moody‘s yra suteikęs ilgalaikių indėlių reitingą Baa2 su teigiama perspektyva.

