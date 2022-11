Le CN annonce un don de 100 000 $ à STARS

English French

REGINA, Saskatchewan, 29 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé un don de 100 000 $ à l’organisme Shock Trauma Air Rescue Service (STARS), un chef de file mondial dans les services médicaux d’urgence à la population de l’Ouest canadien vivant, voyageant ou travaillant dans des régions rurales et éloignées. Le don du CN permettra de soutenir les besoins opérationnels continus de STARS en Saskatchewan. Il contribuera à offrir un soutien direct aux collectivités et intervenants à travers le réseau du CN en Saskatchewan, où de nombreux membres de son personnel vivent et travaillent.



« Le service offert par STARS est souvent une question de vie ou de mort pour ceux et celles dont les besoins sont urgents. Au CN, nous sommes fiers d’appuyer les efforts de cette équipe exceptionnelle. En tant qu’ancienne membre du conseil d’administration de STARS, je comprends le rôle important que joue cet organisme dans la vie de nombreuses collectivités, notamment en Saskatchewan. J’invite toutes les entreprises ayant une présence en Saskatchewan à donner généreusement à cet incroyable organisme. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



« Nous ne pouvons exprimer notre gratitude pour ce don généreux du CN. Grâce à son appui, l’entreprise nous accompagne dans toutes les missions. Ce cadeau nous permet d’aider le prochain patient dans le besoin, peut-être même quelqu’un que vous connaissez, avec qui vous travaillez ou un membre de la famille. »

Andrea Robertson, présidente-directrice générale, STARS



À propos de l’organisme STARS

STARS est un organisme caritatif et sans but lucratif fondé par des personnes, organismes, entreprises, partenaires d’événements et gouvernements visionnaires. Depuis plus de 30 ans, sa réussite repose sur les partenariats et dons communautaires. L’organisme s’engage à maintenir ces alliances et à continuer d’offrir des services qui sauvent des vies pendant encore de nombreuses années.

Chef de file mondial dans les services médicaux d’urgence, STARS continue d’ouvrir la voie par la création d’un programme avancé et complet de soins intensifs dans l’Ouest canadien. STARS coordonne ses activités à partir de six bases situées en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, sa couverture s’étend dans le nord-est de la Colombie-Britannique et il gère en moyenne huit missions par jour dans chaque province. Depuis 1985, STARS a exécuté plus de 45 000 missions dans l’Ouest canadien. Aujourd’hui, c’est un maillon essentiel du système de santé de l’ouest du Canada.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.