French English





COMMUNIQUÉ DE PRESSE





29/11/2022

LACROIX contribue à la modernisation de l’infrastructure

d’éclairage public intelligent de la ville d’Oslo

Oslo, la capitale norvégienne, se veut à l’avant-garde de la modernité et aspire à être aussi respectueuse de l’environnement que possible. En ligne avec cet engagement, la ville de 700 000 habitants exploite un réseau d’éclairage public de près de 60 000 lampadaires, dont 50 % sont déjà passés à des solutions LED – la mise à jour du reste du parc étant d’ores et déjà programmée pour les années à venir. Récemment confrontée à l’inflation des prix de l’énergie, la ville a également l’ambition de rendre ses infrastructures plus intelligentes.

Dans ce contexte, la ville d’Oslo a choisi LACROIX, à travers son activité City, pour équiper chacun des nouveaux lampadaires LED et les doter de capacités de communication radio. Le dispositif se présente sous la forme d’un nœud de communication Zhaga¹, installée au sommet de chaque lampadaire et d’un module passerelle, installé dans les armoires électriques correspondantes. Il permet la gestion connectée des points lumineux par l’intermédiaire d’un réseau de communication RF évolutif, mais aussi le contrôle et la gestion à distance des équipements d’éclairage public.

Afin de proposer une solution véritablement interopérable, LACROIX s’est associé à un partenaire norvégien local qui fournit le développement logiciel, ainsi que l’assistance technique et la formation de première ligne. Cette approche présente de multiples avantages. Pour l’opérateur d’abord, car cela offre la possibilité de surveiller et de contrôler l’infrastructure de manière à ajuster l’intensité lumineuse basé sur les besoins locaux spécifiques du jour de l’année, pendant la nuit ou le jour, mais aussi de manière à assurer la maintenance préventive à l’échelle de la ville, du quartier ou du lampadaire individuel. Et pour l’administration municipale ensuite, cette dernière pouvant offrir à ses administrés une infrastructure d’éclairage plus attrayante, une utilisation optimisée de l’énergie, une diminution de la pollution lumineuse et une hiérarchisation efficace des investissements d’infrastructure.

D’une durée initiale de 2 ans le contrat peut être prolongé deux fois pour un an et ainsi atteindre une durée maximale de 4 ans. Il prévoit d’équiper des milliers de lampadaires dans un premier temps, pour un minimum de revenu de 1,5M€. L’attribution du contrat ayant eu lieu en juin et la commande inaugurale en juillet, les premières livraisons ont déjà été effectuées et l’installation des équipements est en cours. LACROIX prévoit donc d’enregistrer les premiers impacts financiers de ce nouveau contrat au cours d’ici la fin de l’année.

« Nous sommes très heureux de ce nouveau contrat qui illustre notre capacité accrue à tirer parti de notre expertise en matière de gestion de l'éclairage public à l'échelle internationale, sur des projets de grande envergure.» a déclaré Vincent Sabot, Directeur Général Exécutif de l’activité City.« Nous avons non seulement obtenu un nouveau client majeur à l’avant-garde du concept de ville intelligente et référence de premier plan dans toute la région nordique, où nous concentrons actuellement une grande partie de nos efforts pour l’expansion internationale de l’activité City, mais surtout, un contrat avec un potentiel d’évolution très important, car la ville peut très bien décider d’aller au-delà de son intention initiale. »

Le Zhaga Consortium est une organisation internationale, dans laquelle LACROIX est un membre associé, fondée en février 2010 et établissant les spécifications industrielles des interfaces pour les composants utilisés dans les luminaires à LED.

Événements à venir

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2022 : 9 février 2023, après bourse

Rejoignez notre Club des Actionnaires

Club des Actionnaires de LACROIX

Rendez-vous sur notre page Investisseurs pour retrouver nos informations financières

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

A propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 501 millions d’euros en 2021, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

A propos de l’activité City de LACROIX

Experte en équipements technologiques et solutions IoT (Internet des Objets) industrielles pour la Smart mobility, l’activité City de LACROIX fournit des solutions complètes et simples pour optimiser et digitaliser les villes et territoires. Son expertise s’appuie sur 3 piliers : l’éclairage intelligent, la sécurité routière et la gestion du trafic.

Forte de ses 6 sites industriels de production européens et de ses 6 filiales internationales, l’activité accompagne les instances publiques et privées dans la transformation de la voirie en un espace de vie fluide, sécurisé et durable, grâce à ses solutions de Smart Street et Smart Road. Avec plus de 600 collaborateurs, l’activité a réalisé un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros en 2021.

Pièce jointe