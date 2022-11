Solutions 30 signe le refinancement et l’extension de sa ligne de crédit syndiquée pour un montant total de 100 millions d’euros

English French

Solutions 30 a signé ce jour avec 7 banques un nouveau crédit syndiqué de 100 millions d’euros.

Commentant cette annonce, Amaury Boilot, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : « La mise en place de ce financement témoigne de la confiance de nos principales banques partenaires dans la stratégie de notre Groupe et son modèle économique. Ce financement vise à accompagner la croissance des activités du Groupe, à renforcer nos avantages concurrentiels et à préserver notre capacité à poursuivre la consolidation de notre secteur dans les prochaines années. »

Ce crédit syndiqué permet en effet d’accompagner la forte croissance attendue des activités hors France du Groupe, qui a signé plus de 800 millions d’euros de nouveaux contrats depuis le début de l’exercice. Il permettra également de soutenir la politique de croissance externe du Groupe lorsque les conditions macro-économiques seront réunies pour la relancer.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2022 | 26 janvier 2023

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

