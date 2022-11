BAINS DE MER MONACO : Résultats Semestriels 2022/2023

SOCIETE DES BAINS DE MER

Résultats Semestriels 2022/2023

(Période du 1er avril 2022 – 30 septembre 2022)

Chiffre d'affaires en forte augmentation par rapport au premier semestre de l’exercice précédent, à 432,3 millions d’euros contre 311,4 millions d’euros en 2021/2022 et 408,6 millions d’euros en 2019/2020 (exercice pré-covid) avec : un chiffre d’affaires jeux de 131,3 millions d’euros contre 112,6 millions d’euros en 2021/2022 des recettes hôtelières de 235,4 millions d’euros contre 140 millions d’euros précédemment un chiffre d’affaires des activités locatives en hausse à 62,8 millions d’euros contre 58,5 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent

Résultat opérationnel s’établit en profit de 91,9 millions d’euros contre 50,1 millions d’euros pour le premier semestre 2021/2022 et 69,4 millions d’euros pour le premier semestre 2019/2020 (exercice pré-covid)

Résultat net consolidé s’établit en profit de 918,8 millions d’euros contre 45,6 millions d’euros pour le premier semestre 2021/2022, avec : un résultat financier négatif de - 2,3 millions d’euros la prise en compte des impacts liés à la participation dans Betclic Everest Group pour un montant de + 829,2 millions d’euros suite à la réalisation de l’opération d’apport / cession de la dite participation en juin dernier, contre une contribution négative de - 1,5 million d’euros pour la même période de l’exercice précédent



Lors de sa réunion du 29 novembre 2022, le Conseil d’Administration de la Société des Bains de Mer a arrêté les comptes semestriels de l'exercice 2022/2023 établis conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS.

COMPTES SEMESTRIELS

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 432,3 millions d’euros pour les six premiers mois de l'exercice 2022/2023, en hausse de 120,9 millions d’euros sur la période, le résultat opérationnel du Groupe S.B.M. est en forte augmentation par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat opérationnel consolidé s'établit en effet en profit de 91,9 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 50,1 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 41,8 millions d’euros. Cette amélioration résulte de la croissance de l’activité, mais également de dépenses opérationnelles mieux contenues.

Le résultat financier est négatif de – 2,3 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice 2022/2023 contre un résultat financier négatif de – 2,9 millions d’euros l’exercice précédent.

Il est rappelé que le Groupe S.B.M. détenait depuis mai 2009 une participation dans le capital de Betclic Everest Group, groupe de jeux en ligne.

Le Groupe S.B.M. a annoncé le 1er juillet que sa filiale, Monte-Carlo SBM International S.à.r.l. (« SBM International »), a transféré le 30 juin 2022, par voie de cession et d’apport, l’intégralité de la participation de 47,30 % qu’elle détenait dans la société Betclic Everest Group à la société de droit néerlandais FL Entertainment.

L’opération, qui valorisait la quote-part du capital de BEG détenue par SBM International à 850 millions d’euros, a été dénouée pour moitié en numéraire, et pour l’autre moitié par la remise d’actions de FL Entertainment, permettant à SBM International de détenir 4,95 % des droits de vote et 10,39 % des droits économiques effectifs de cette société. FL Entertainment est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Amsterdam depuis le 1er juillet 2022.

Cette opération se traduit par la constatation d’un profit exceptionnel de 813,5 millions d’euros dans les comptes consolidés du Groupe S.B.M. pour l’exercice 2022/2023. Le Groupe S.B.M. a par ailleurs enregistré au cours du premier semestre de l’exercice 2022/2023 une quote-part de résultat positive de 15,6 millions d’euros correspondant à la quote-part de résultat revenant au Groupe S.B.M. pour la période antérieure à l’apport / cession, soit la période du 1er avril au 30 juin 2022.

En synthèse, le résultat net consolidé – part du groupe s’élève à + 918,8 millions d’euros contre + 45,6 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice 2021/2022.

Compte tenu de l’amélioration des résultats, la capacité d’autofinancement des six premiers mois de l’exercice 2022/2023 s’établit à 116,3 millions d’euros contre 82,4 millions d’euros pour la même période de l’exercice passé.

Au 30 septembre 2022, le Groupe S.B.M. est en situation de trésorerie nette d’endettement positive de 470,6 millions d’euros contre une situation de trésorerie nette d’endettement positive de 30 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2021/2022.

Au cours du semestre, la poursuite du programme d’investissement a représenté un décaissement de 70,5 millions d’euros.

PERSPECTIVES – PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE A VENIR

Si l’activité du Groupe S.B.M. s’inscrit dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire et reste dépendante de l’évolution du contexte géopolitique avec la situation de guerre affectant l’Ukraine et la crise avec la Russie, les résultats remarquables constatés au cours des six premiers mois devraient permettre d’enregistrer encore une forte augmentation du résultat opérationnel en 2022/2023. Compte tenu des informations à disposition, nous pouvons envisager la réalisation d’un résultat opérationnel supérieur à celui de l’exercice record 2007/2008. Au cours de cet exercice, le Groupe S.B.M. avait en effet enregistré un profit opérationnel de 64,1 millions d’euros, jamais égalé depuis.

Le transfert, le 30 juin 2022, par voie de cession et d’apport, de l’intégralité de la participation de 47,30 % dans BEG à la société de droit néerlandais FL Entertainment, se traduisant par un profit exceptionnel de 813,5 millions d’euros dans les comptes consolidés du Groupe S.B.M. pour l’exercice 2022/2023, donne les moyens financiers à SBM International de poursuivre sa stratégie de développement, tout en conservant une participation importante dans un leader mondial du divertissement opérant dans des segments de marché attractifs à fort potentiel de croissance.

Examen limité des comptes au moment de la présente publication

Le rapport financier semestriel et les comptes consolidés au 30 septembre 2022 ont été déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et sont consultables sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante : https:/ / fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/rapports-financiers/ . Ces documents sont accompagnés du rapport de l'Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle.

Monaco, le 29 novembre 2022

