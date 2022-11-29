ALIZY 投資者須知：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Allianz SE 投資者就證券集體訴訟提出詢問 – ALIZY

紐約, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Allianz SE (OTC: ALIZY) 的股東調查潛在的證券索賠，因 Allianz 可能向投資公眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。

這意味著什麼：如果您購買了 Allianz 證券，您可能有權獲得賠償，並通過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正在準備集體訴訟，以尋求索回投資者的損失。

下一步：如欲加入將進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=2121 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

案件詳情：Allianz 於 2021 年 8 月 1 日披露，「繼 Allianz Global Investors U.S. LLC [以下簡稱「AGI U.S.」] 和 Allianz Group 其他公司因旗下 Structured Alpha 基金而在美國法院面臨未決訴訟以及美國證券交易委員會 (以下簡稱「SEC」) 於 2020 年發起的調查之後，美國司法部 (以下簡稱「DOJ」) 已開始對 Structured Alpha 基金進行調查，Allianz Global Investors U.S. LLC 已收到 DOJ 寄送的自發提供文件和資訊的請求。」Allianz 進一步表示，「鑑於 DOJ 的調查以及截至目前 Allianz 可獲得的資訊，Allianz SE 的管理委員會已重新評估此事並得出結論，有關 Structured Alpha 基金事宜存在相關風險，可能對 Allianz Group 未來的財務業績產生重大影響。」

受此消息影響，該公司的美國存託憑證（以下簡稱「ADR」）價格下跌 2.00 美元 (8%)，2021 年 8 月 2 日當日收盤價爲 22.85 美元/ADR，損害了投資者的利益。

隨後，Allianz 的美國投資部門於 2022 年 5 月 17 日承認證券欺詐罪，承認其對一系列私募投資基金缺乏內部控制和監督，並向投資者作出虛假和誤導性陳述。該公司同意支付 60 億美元的罰款和賠償金。

爲何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地爲投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選爲排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已爲投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便爲投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選爲「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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