Tech.AD USA Menobatkan LeddarTech Sebagai Juara Pertama dalam Kategori Sensor dan Persepsi untuk Perangkat Lunak ADAS dan AD LeddarVision

KOTA QUEBEC, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, pemimpin global dalam menyediakan teknologi perangkat lunak ADAS dan AD yang paling fleksibel, tangguh, dan akurat, dengan bangga mengumumkan bahwa LeddarVision™ solusi sensor fusi dan persepsi level rendah miliknya menerima penghargaan dari kategori Sensor dan Persepsi yang sangat didambakan di Tech.AD USA pada tanggal 14 November 2022 di Detroit. Acara ini, yang menjadi wadah pertukaran pengetahuan ternama di Amerika Utara, menghadirkan para pemangku kepentingan besar yang berperan aktif dalam lingkup otomatisasi kendaraan. Di antara semua proposal yang diajukan, sembilan proyek terbaik dinominasikan oleh juri ahli internasional untuk putaran final yang mencakup tiga kategori berbeda.



Turut dipamerkan di acara adalah LeddarCar™, kendaraan demonstrasi langsung di jalan milik LeddarTech, yang dilengkapi dengan perangkat lunak LeddarVision. LeddarVision adalah solusi kelas otomotif agnostik sensor berperforma tinggi yang menghasilkan model lingkungan 3D yang sangat akurat sehingga memungkinkan otonomi Level 2-5. Selama cara tersebut, ahli teknis LeddarTech mendemonstrasikan bagaimana teknologi fusi level rendah menyederhanakan set sensor yang rumit serta menghilangkan ketergantungan pada perangkat keras untuk memudahkan pelanggan dalam mengatur skala serta menghasilkan performa ADAS dan AD yang lebih baik dengan cepat.

“Pemenang telah menetapkan standar terbaru untuk teknologi inovasi dan kreatif di dalam industri mengemudi otonom,” jelas Davina Thalmann, Produser Tech.AD USA 2022. “Penghargaan ini merupakan bukti nyata keahlian, kecerdasan, dan visi para kreator. Mampu menyajikan masa depan secara real time merupakan kesempatan istimewa yang sesungguhnya,” dia menambahkan.

“Penghargaan ini menambah daftar pengakuan mitra internasional yang luar biasa yang diterima LeddarTech untuk solusi perangkat lunak fusi sensor dan persepsi kami,” jelas Mr. Charles Boulanger, selaku CEO LeddarTech. “Tahun ini, teknologi LeddarVision kami juga diakui oleh Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect and CARIAD Startup Challenge,serta Shenzhen Automotive Electronics Industry Association,” Mr. Boulanger lebih lanjut menjelaskan. “Saya juga bangga akan penghargaan korporat yang kami terima secara ekslusif, diakui sebagai salah satu “Perusahaan Terbaik dengan Pertumbuhan Terpesat Tahun 2022” oleh komite CEO Views dan dinobatkan sebagai “salah satu Perusahaan Kanada dengan Pertumbuhan Teratas” oleh Report on Business dari The Globe and Mail. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas pencapaian tim kami di seluruh dunia, yang telah berkomitmen untuk mengembangkan solusi dalam meningkatkan keamanan dan mendukung pelanggan kami dengan integritas dan semangat,” ungkapnya saat menutup pembicaraan.

Tentang LeddarTech



LeddarTech, perusahaan perangkat lunak global yang didirikan pada tahun 2007, mengembangkan dan menyediakan solusi persepsi yang komprehensif yang memungkinkan penerapan aplikasi ADAS dan mengemudi otonom. Perangkat lunak kelas otomotif LeddarTech menerapkan algoritma AI dan visi komputer untuk menghasilkan model lingkungan 3D yang sangat akurat, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan navigasi yang lebih aman. Teknologi berperforma tinggi, berskala, hemat biaya ini dimanfaatkan oleh pemasok OEM dan pemasok Peringkat 1-2 untuk implementasi yang efisien pada solusi otomotif dan kendaraan off-road.

LeddarTech merupakan pencipta beberapa inovasi penginderaan jauh, dengan lebih dari 140 paten dikabulkan atau diajukan permohonannya untuk inovasi yang meningkatkan kemampuan ADAS dan AD. Persepsi yang andal sangat penting dalam mewujudkan mobilitas global yang lebih aman, berkelanjutan, dan terjangkau: ini yang mendorong LeddarTech untuk menjadi solusi perangkat lunak fusi sensor dan persepsi yang paling luas diadopsi.

Informasi tambahan tentang LeddarTech dapat diakses di www.leddartech.com dan di LinkedIn, Twitter, Facebook dan YouTube.

Kontak:

Daniel Aitken, Wakil Presiden, Pemasaran Global, Komunikasi, dan Hubungan Investor, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@leddartech.com

Kontak dan situs web hubungan investor: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator, dan logo terkait adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik LeddarTech Inc. dan anak perusahaannya. Semua merek, nama produk, dan tanda lainnya merupakan atau mungkin merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan dari pemiliknya yang bersangkutan.

