レダーテック (LeddarTech)が、Tech.AD USAにおいて、LeddarVision ADASおよびADソフトウェアで、センサー認識部門1位を獲得

ケベック・シティ発, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最も柔軟で堅牢かつ正確なADASおよびADセンシング技術を提供するグローバルリーダーであるレダーテック (LeddarTech)®は、11月14日にデトロイトで開催されたTech.AD USAにおいて、同社のLeddarVision™低レベルセンサーフュージョンおよび認識ソリューションが待望の知覚センサー (Sensor Perception) 賞を受賞したことを発表した。北米で有数の知識交換プラットフォームであるこのイベントには、車両自動化シーンで積極的な役割を果たす主要な利害関係者が集まる。すべての応募申請書中、3つの異なるカテゴリーにわたる最終ラウンドのために、国際的な専門家の審査員によって最高の9つのプロジェクトがノミネートされた。



会場には、LeddarVisionソフトウェアを搭載したレダーテックのライブオンロードデモンストレーション車両であるLeddarCar™が展示された。LeddarVisionは、レベル2~5の自律性を可能にする高精度3D環境モデルを提供する、高性能でセンサーに依存しない自動車グレードのソリューションである。イベント中、レダーテックの技術専門家は、ローレベル フュージョン テクノロジーが複雑なセンサー セットを簡素化し、ハードウェアへの依存を排除して、より優れた ADAS および AD パフォーマンスを迅速に拡張および提供する柔軟性を顧客に提供する方法を実演した。

Tech.AD USA 2022のプロデューサーであるダヴィーナ・タルマン (Davina Thalmann) は以下のように述べている。「受賞者であるレダーテックは、自律型運転産業内で、革新と創造的な技術の新たな規準を創り出しました。この賞は、クリエイターのスキル、創意工夫、ビジョンの証です。未来をリアルタイムで提示できることは絶対的な特権です」。

レダーテックの最高経営責任者(CEO)であるチャールズ ブーランガー (Charles Boulanger) は、次のように述べている。「この賞により、レダーテックのセンサー フュージョンおよび認識ソフトウェア ソリューションが受けた、驚くほどの国際的な同業者からのレコメンデーションがひとつ増えました。今年、当社のLeddarVision技術は、フォルクスワーゲングループ・イノベーション・テルアビブ2022コネクト (Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect)、カリアド・スタートアップ・チャレンジ (CARIAD Startup Challenge) と、深セン自動車電子産業協会 (Shenzhen Automotive Electronics Industry Association) によっても認められました。また、CEO見解委員会によって「2022 年の最も急速に成長している企業 (Fastest Growing Companies of the Year 2022)」の1つに選ばれ、グローブ アンド メール誌のビジネスレポートで「カナダで最も成長している企業の1つ (one of Canada’s Top Growing Companies)」に選ばれたことを光栄に思います。この賞は、安全性を高め、誠実さと情熱を持ってお客様をサポートするソリューションの開発に取り組んでいる世界中の当社チームへの評価となります」。

レダーテックは2007年に設立された世界的なソフトウェア企業であり、ADAS および自動運転アプリケーションの展開を可能にする包括的な認識ソリューションを開発および提供している。レダーテックの自動車グレードのソフトウェアは、AIとコンピューター ビジョン アルゴリズムを適用して、環境の非常に正確な3Dモデルを生成し、より良い意思決定とより安全なナビゲーションを可能にする。この高性能、スケーラブル、費用対効果の高い技術は、自動車およびオフロード車両ソリューションの効率的な実装のために、OEMおよびティア1~2サプライヤーによって活用されている。

同社は、最先端の自動車およびモビリティ・リモートセンシング・アプリケーションにおいて複数の技術革新を行っており、140以上の特許を取得済みまたは出願中であり、ADASと自律走行機能を強化している。信頼できる認識は、グローバルモビリティを、より安全、効率的、持続可能、手頃な価格にするために不可欠であり、これが、レダーテックのセンサー フュージョンおよび認識ソフトウェア ソリューションが最も広く採用される原動力となっている。

レダーテックに関する詳細情報は、以下から入手可能である。www.leddartech.com、LinkedIn、Twitter、Facebook、YouTube。

