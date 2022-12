LeddarTech의 LeddarVision ADAS 및 AD 소프트웨어, Tech.AD USA에서 Sensor and Perception Category 카테고리 1위상 수상

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

퀘벡시티, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유연성과 강력함, 정확성을 갖춘 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행(AD) 소프트웨어 기술 분야 글로벌 리더인 LeddarTech®는 자사의 LeddarVision™ 저레벨 센서융합 및 인지 솔루션이 2022년 11월 14일 미국 디트로이트에서 열린 Tech.AD USA에서 Sensor Perception 상을 수상했다고 발표했다. 북미지역의 대표적 지식 교류 플랫폼인 이번 행사에는 자동차 자동화 분야에서 활발하게 활동하는 주요 관계자들이 참석했다. 최종 라운드에는 출품작 가운데 국제 심사위원단이 선정한 9개 프로젝트가 3개 카테고리로 분류되어 심사를 거쳤다.



행사장에서 LeddarTech는 자체 제작한 도로 주행 시연 차량으로 LeddarVision 소프트웨어를 탑재한 LeddarCar™를 선보였다. LeddarVision은 고성능 센서 애그노스틱(sensor-agnostic) 자동차 등급 솔루션으로 레벨2~5까지의 자율주행을 구현하는 고정밀 3D 친환경 모델을 제공한다. 본 행사에서 LeddarTech의 기술 전문가들은 저레벨 융합 기술이 어떻게 복잡한 센서 세트를 간소화하고 하드웨어 의존성을 제거함으로써 고객들에게 확장성과 유연성과 향상된 ADAS 및 AD 성능을 신속하게 제공하는지를 시연했다.

Tech.AD USA 2022 프로듀서인 Davina Thalmann은 “수상 기업들은 자율주행 업계 혁신과 창의적 기술의 새로운 기준을 제시했다”면서 “크리에이터 스킬과 독창성, 비전을 갖춘 기업들을 대상으로 상을 수여하는 본 어워드를 통해 미래의 모습을 즉각적으로 제시한다는 점에서 커다란 자부심을 가지고 있다”고 말했다.

LeddarTech CEO인 Mr. Charles Boulanger는 “그 동안 LeddarTech는 센서 융합 및 인지 소프트웨어 솔루션을 통해 해외 동종업계로부터 폭넓은 인정을 받아 왔으며, 이번 수상도 마찬가지”라면서 “자사의 LeddarVision 기술은 올해 Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect and CARIAD Startup Challenge, Shenzhen Automotive Electronics Industry Association으로부터 높은 평가를 받았다”고 밝혔다. 그러면서 “또한 자사는 CEO Views 위원회를 통해 Fastest Growing Companies of the Year 2022 리스트에 등재되었으며 Globe and Mail의 Report on Business가 선정하는 Canada’s Top Growing Companies에도 이름을 올렸다. 이와 같은 성과는 전 세계 곳곳에서 안전성 향상 솔루션 개발에 매진하고 열정적으로 고객사를 지원하고 있는 우리 팀원들의 노력이 인정 받은 결과”라고 덧붙였다.

2007년 창립한 LeddarTech는 글로벌 소프트웨어 기업으로 ADAS 및 자율주행 애플리케이션 도입으로 이어지는 포괄적인 인지 솔루션을 개발, 공급한다. LeddarTech의 자동차 등급 소프트웨어는 AI 및 컴퓨터 비전 알고리즘 적용을 통해 고도로 정확한 3D 환경 모델을 제공함으로써 정확한 결정을 내리고 안전하게 운전할 수 있도록 한다. 고성능과 비용 효율성을 갖춘 이러한 기술은 OEM, Tier 1과 2등급 공급사들이 자동차 및 오프로드 차량 솔루션의 효율적 도입을 위해 활용하고 있다.

다양한 원격 센싱 관련 혁신을 구현한 자사는 ADAS와 AD 역량을 향상시키는 140가지 이상의 기술에 대한 특허(심사 통과 및 대기 포함)를 출원한 상태다. 신뢰성 높은 인지 능력은 글로벌 모빌리티 분야의 안전성, 효율성, 지속 가능성 확보 및 합리적 가격 책정에 필수적 요소다. LeddarTech는 이러한 역량을 통해 전 세계적으로 가장 널리 보급되는 센서 융합 및 인지 소프트웨어 솔루션을 생산하고 있다.

LeddarTech에 대한 추가 정보는 www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube에서 확인할 수 있다.

