Tech.AD USA将传感器与感知类头奖授予LeddarTech的LeddarVision ADAS和AD软件

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魁北克市, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD软件技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布，其LeddarVision™低水平传感器融合与感知解决方案于2022年11月14日在底特律举行的Tech.AD USA大会上摘得备受瞩目的“传感器感知奖”。这项活动是北美领先的知识交换平台，让众多在汽车自动化场景领域发挥积极作用的主要利益相关者齐聚一堂。在提交的所有申请中，成就最佳的九个项目获得国际专家评审团提名，进入最后一轮涉及三个不同类别的对决。



在展会上展出的LeddarCar™是LeddarTech的现场道路演示车，这款演示车配备有LeddarVision软件。LeddarVision是一款高性能、传感器无关的车规级解决方案，可提供高度精确的3D环境模型，实现2-5级自主驾驶。在活动期间，LeddarTech的技术专家演示了低水平融合技术如何简化复杂的传感器组，消除对硬件的依赖，从而赋予客户灵活性以快速扩展并实现更强大的ADAS和AD性能。

2022年Tech.AD USA创办人Davina Thalmann表示：“众多获奖者为自主驾驶行业的创新和创意技术设定了新标准。” 她补充道：“这一奖项证明了创造者们所具备的娴熟技能、非凡创意和远见卓识。能够实时展示未来是一项绝对的特权。”

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger先生表示：“这个奖项进一步提升了LeddarTech凭借自身传感器融合与感知软件解决方案而获得令人难以置信的国际同行认可。” Boulanger先生继续说道：“今年，我们的LeddarVision技术还得到了Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect和CARIAD Startup Challenge以及深圳汽车电子行业协会的认可。” 他总结道：“我还对我们有幸获得的企业荣誉而感到自豪，同时也对我们被首席执行官观点委员会评为‘2022年增长最快的公司’之一，以及被《环球邮报》商业版评为‘加拿大增长最快的公司之一’而倍感骄傲。这些奖项是对我们全球团队的表彰，他们致力于开发提高安全性的解决方案，并以诚信和激情为客户提供坚定支持。”

关于LeddarTech



LeddarTech是一家成立于2007年的全球性软件公司，开发和提供可实现ADAS和自主驾驶应用部署的全面感知解决方案。LeddarTech的车规级软件采用人工智能和计算机视觉算法来生成高度精确的3D环境模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。原始设备制造商（OEM）和1-2级供应商利用这项颇具成本效益的高性能可扩展技术，高效实施各种汽车及越野车辆解决方案。

LeddarTech负责多项遥感创新项目，拥有140余项专利（已授予或正在申请）以增强ADAS和AD的能力。可靠的感知对于让全球移动出行更安全、更高效、可持续和经济实惠至关重要：这也是推动LeddarTech成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力源泉。

有关LeddarTech的更多信息，请访问www.leddartech.com或在LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube上关注我们。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+1-418-653-9000转分机232daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式和网站：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识均是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志均是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

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