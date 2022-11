LeddarTech 憑藉其 LeddarVision ADAS 與 AD 軟件獲 Tech.AD USA 授予傳感器與感知類獎項第一名

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

魁北克市, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®是一間全球領先的科技公司,供應最靈活可靠且精確的高級輔助駕駛系統 (ADAS) 與自動駕駛軟件 (AD software) 技術。日前其隆重宣佈在底特律 於 2022 年 11 月 14 日憑藉 LeddarVision™ 低階傳感器融合與感知解決方案榮獲令業界神往的 Tech.AD USA 傳感器與感知大獎 (Sensor Perception award )。該活動作爲北美著名的知識交換平台,聚集了汽車自動化領域的主流業界人士。在眾多提交的申請當中,有九個最佳項目獲國際專家評審團提名進入涵蓋三個不同類目的最終角逐。



會上展出了 LeddarCar™,這是 LeddarTech 的實況道路演示車輛,裝備有 LeddarVision 軟件。LeddarVision 是一項高性能、傳感器抽象、自動駕駛級解決方案,能提供高精度 3D 環境模型,實現 2-5 級自動駕駛。活動期間,LeddarTech 的技術專家展示了低階融合技術如何做到簡化複雜的傳感器套件並擺脫對硬件的依賴,爲客戶提供靈活的調節性,並能夠更加快速地交付更強大的.ADAS.與.AD.性能。

「大獎得主設立了自動駕駛行業的創新和創造性科技全新標準,」 Tech.AD USA 2022 活動負責人 Davina Thalmann 這樣說道。「該獎項對造者們的技術、創造力和遠見都是一種肯定。能夠將未來實時呈現,無疑是把握了先機」,她還補充道。

「我們的傳感器融合與感知軟件解決方案已獲得國際同行的極大認可,這一獎項對 LeddarTech 來說更是錦上添花,」 LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示。「今年,我們的 LeddarVision 科技還獲得了 The Volkswagen Group (福士集團) Innovation Tel Aviv 2022 Konnect、CARIAD Startup Challenge(創業挑戰賽)以及深圳市汽車電子行業協會的認可」,Charles Boulanger 先生繼續講道。「我爲大家有幸獲得的公司獎項感到驕傲, CEO Views committee 認可我們爲「2022 年度最快成長公司」 (Fastest Growing Companies of the Year 2022) 之一,而 Globe and Mail 旗下商業導 Report on Business 更是將我們稱作「加拿大頂尖成長中公司」之一。這些獎項是對我們團隊的認可,大家在世界各地致力於開發解決方案來提升安全性,並以真誠和熱情支持著我們的客戶,」他總結道。

關於 LeddarTech



LeddarTech 成立於 2007 年,是一間全球軟件公司,開發並供應綜合感知解決方案,從而實現 ADAS 與自動駕駛應用程序的部署。LeddarTech 的自動駕駛級軟件應用 AI 人工智能和計算機視覺算法生成高精度環境 3D 模型,實現更優的駕駛決策與更安全的道路導航。這項高性能、多用途且具成本效益的技術幫助原始設備製造商 (OEM) 和 1-2 級供應商發揮優勢,用於自動化與野外車輛解決方案的高效實施。

LeddarTech 在多項遠程傳感創新發明上有所成就,擁有已獲得或申請中的專利超過 140 項,均爲提升 ADAS 與 AD 能力而設。爲使全球的汽車機動性更安全、更有效率、可持續發展並且價格可負擔,可靠的感知能力至關重要,正是這一點推動 LeddarTech 成爲被最廣泛採用的傳感器融合與感知軟件解決方案。

如欲了解 LeddarTech 其他資訊,可造訪 www.leddartech.com 或關注 LinkedIn、Twitter、Facebook 以及 YouTube。

聯絡人:

Daniel Aitken,副總裁,全球營銷,通訊與投資者關係,LeddarTech Inc.

電話:+ 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡方式與網站:InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator 以及相關徽標是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標誌均爲或可能爲用於識別其個別擁有者產品或服務的商標或註冊商標。

本公告配圖可透過以下連結獲取。https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a85bc5a0-ac25-471f-9cce-43c1b03ef374