English Estonian

AS Tallink Grupp ja Šotimaa valitsuse volitatud esindaja Corporate Travel Management (North) Ltd on sõlminud kokkuleppe reisilaeva Victoria I lühiajalise prahilepingu (time-charter) pikendamiseks. Laeva kasutatakse Šotimaal ajutise majutusteenuse pakkumiseks. Laeva prahilepingut pikendatakse alates 14. jaanuarist 2023 viieks kuuks.



Anneli Simm

Investorsuhete konsultant

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee