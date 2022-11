Cavalry : Un dispositif révolutionnaire dans la gestion de l’alerte pour les forces de sécurité en cas d’agression

TRAAK, start-up 100% française spécialisée dans les trackers de géolocalisation et de suivi biométrique sur mesure, annonce la disponibilité immédiate de son offre Cavalry qui a pour objectif d’offrir un nouveau dispositif d’assistance aux forces de l’ordre, forces d’intervention et organismes de sécurité privée et de protection.

Fruit d’une recherche et développement interne, Cavalry est un tissu intelligent et connecté qui peut s’intégrer à un gilet pare-balles, un uniforme, un vêtement ou être porté seul. Composé de plusieurs zones, ce tissu permet de déclencher une alerte d’urgence automatisée en cas d’impact qui est remontée instantanément vers un téléphone, par radio ou tout autre système de communication. Lorsque le maillage de détection a été percé par une balle, un couteau ou un éclat, l’alerte se déclenche immédiatement. Le système fournit alors automatiquement des informations clés comme la géolocalisation, qui permet une réaction rapide de renforts sans action du porteur qui peut alors se concentrer sur la situation et sa sécurité immédiate.

Ce nouveau produit breveté se positionne comme une réponse opérationnelle concrète pour détecter et localiser un ou plusieurs impacts, alerter les renforts et accéder rapidement aux constantes de personnes blessées (police, militaire, VIP…). À travers cette nouvelle annonce, TRAAK démontre ainsi sa capacité à répondre à de nouveaux cas d’usages opérationnels qui exigent un haut niveau d’expertise et de technicité pour concevoir des dispositifs miniaturisés et aussi complexes.

Grands bénéfices de Cavalry :

- Détection et localisation multi-impacts

- Remontée des données en temps réel

- Géolocalisation et actimétrie

- Combinaison avec données physiologiques possibles

- Solution versatile – design à façon

- Électronique amovible à large autonomie et étanche

Thomas DUROYON, co-fondateur de TRAAK « Des événements comme ceux de novembre 2021 à Cannes ou plus récemment à Bruxelles, montrent que les forces de l’ordre ne sont pas à l’abri d’agressions violentes. Un officier de police ou de gendarmerie qui se fait attaquer, doit : se défendre, se mettre en sécurité, appeler des renforts et potentiellement se soigner, ce qui est fait trop. Ainsi, une automatisation du déclenchement d’alerte par Cavalry pourrait faire gagner de précieuses secondes.

Chez TRAAK, nous souhaitons continuer de développer de nouveaux produits simples à intégrer et aisément personnalisables selon les usages souhaités. Cavalry s’inscrit pleinement dans ce contexte et va nous permettre d’accompagner efficacement nos clients dans leurs besoins opérationnels. »