atai Life Sciences stärkt Führungsteam mit Ernennung von Dr. Sahil V. Kirpekar zum Chief Business Officer

- Dr. Kirpekar kommt von Otsuka Pharmaceutical, wo er Leiter der Geschäftsentwicklung und Co-Vorsitzender des Global Business Development Committee war

- Er hat mehr als 15 Jahre damit verbracht, Organisationen und Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften und digitale Gesundheit aufzubauen und zu erweitern

- Seine Bilanz umfasst Transaktionen im Gesamtwert von mehr als 2,7 Mrd. USD in CNS und darüber hinaus

NEW YORK, New York (USA) und BERLIN (Deutschland), Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V., (NASDAQ: ATAI) („atai“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Behandlung psychischer Erkrankungen zu verändern, hat heute die Ernennung von Dr. Kirpekar zum Chief Business Officer des Unternehmens mit Wirkung vom heutigen Tag bekanntgegeben.

In dieser neu geschaffenen Position wird Dr. Kirpekar für die Pipeline-Strategie von atai, den Aufbau der kommerziellen und Marktzugangsfunktionen und die Leitung der globalen Geschäftsentwicklungsbemühungen, einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Lizenzen, Fusionen und Übernahmen sowie strategische Investitionen, verantwortlich sein.

Dr. Kirpekar kommt zu atai, nachdem er mehr als acht Jahre bei Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. tätig war, zuletzt als Leiter der Geschäftsentwicklung und Co-Vorsitzender des Global Business Development Committee. Während seiner Amtszeit trug Dr. Kirpekar zum Aufbau einer erfolgreichen Pipeline von Vermögenswerten im Bereich ZNS und darüber hinaus bei und war für den Abschluss von Transaktionen im Gesamtwert von mehr als 2,7 Mrd. USD verantwortlich. Zu den bemerkenswerten Erfolgen während seiner Zeit bei Otsuka gehören auch die erfolgreiche Markteinführung der beiden Medikamente Abilify Maintena (Aripiprazol) und Jinarc (Tolvaptan) sowie die Mitwirkung an der digitalen Strategie des Unternehmens und die Leitung des sich entwickelnden Denkens in der Präzisionspsychiatrie. In dieser Zeit arbeitete er auch eng mit atai im Bereich von bestimmten strategischen Investitionen zusammen.

Vor seiner Tätigkeit bei Otsuka hat Dr. Kirpekar als Strategieberater bei Double Helix Consulting kommerzielle und Marktzugangsstrategien für Biopharmazieunternehmen weltweit entwickelt und umgesetzt. Er war auch als Marktanalyst für die Weltgesundheitsorganisation tätig und hat ein Unternehmen mitgegründet, das ein Produkt zur Verabreichung von Medikamenten entwickelt, das sich auf die Therapietreue konzentriert. Dr. Kirpekar ist ausgebildeter Mediziner und hat einen MPhil der Universität Cambridge (wo er später als Ehrendozent tätig war).

„Die Fachkenntnisse von Herrn Kirpekar in den Bereichen Arzneimittelentwicklung und -vermarktung, digitale Therapeutika und Präzisionspsychiatrie positionieren ihn hervorragend für die Leitung unserer Geschäftsentwicklung und Portfoliostrategie. Sein tiefes Verständnis unserer Strategie in Verbindung mit seiner Erfahrung bei der Bereitstellung von Therapien für Patienten wird uns helfen, an der Spitze der Innovation im Bereich der psychischen Gesundheit zu bleiben“, so Florian Brand, Mitgründer und Chief Executive Officer von atai.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, die vielfältige Pipeline von atai weiterzuentwickeln, Werte zu schaffen und gleichzeitig dazu beizutragen, potenziell transformative Behandlungen für die psychische Gesundheit für diejenigen bereitzustellen, die weiterhin leiden“, so Dr. Kirpekar. „Ich bewundere das Team seit langem – ich habe während meiner Zeit bei Otsuka eng mit ihnen zusammengearbeitet – sowohl wegen ihres klaren und innovativen Ansatzes als auch wegen ihres spürbaren Engagements und ihrer Leidenschaft für die psychische Gesundheit.“

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der „Exchange Act“) abgedeckt werden. Die Wörter „glauben“, „können“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „antizipieren“, „beginnen“, „könnten“, „würde“, „hochrechnen“, „planen“, „potenziell“, „vorläufig“, „wahrscheinlich“ und ähnliche Ausdrücke dienen zur Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten ausdrückliche oder stillschweigende Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: Aussagen zu unseren Erwartungen in Bezug auf das Management und unser Führungsteam; unsere Geschäftsstrategie und -pläne; das Potenzial, den Erfolg, die Kosten und den Zeitplan für die Entwicklung unserer Produktkandidaten, einschließlich des Fortschritts der präklinischen und klinischen Studien und der damit verbundenen Meilensteine; potenzielle Übernahmen; und die Pläne und Ziele des Managements für künftige Operationen und Kapitalausgaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die wichtigen Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, und die durch unsere späteren Einreichungen bei der SEC aktualisiert wurden, da solche Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen Einreichungen von atai bei der SEC aktualisiert werden können. atai lehnt jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

