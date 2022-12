Casino777.nl onderzoek: The Voice, Big Brother - De Nederlandse tv-programma's die een internationaal succes werden

English Dutch

ONTHULD: Shows waarvan je niet wist dat ze uit Nederland kwamen!

Jouw favoriete tv-programma komt misschien wel uit Nederland

De Nederlandse tv-shows waar je van houdt zonder dat je het weet!

Casino777.nl heeft onderzoek gedaan naar de Nederlandse tv-programma's die een internationaal succes werden. Doen The Voice, Big Brother of Deal or No Deal een belletje bij je rinkelen? Deze tv-programma's, en nog vele andere, zijn allemaal afkomstig uit dezelfde plaats: Nederland! Hoewel de VS en het VK de krantenkoppen stelen wat betreft populaire tv-content, is Nederland al lange tijd een waar hotbed van creatief talent.

Tabel 1: De meest succesvolle Nederlandse tv-exports

# TV-show # landen uitgezonden 1 The Voice 64 2 Big Brother 57 3 Deal or No Deal 13 4 Fear Factor 26 5 The Bus 5 6 Dating in the Dark 4





Figuur 1: Landen waar Nederlandse tv-exports zijn uitgezonden

The Voice - Deze zangshow werd het eerst vertoond in Nederland in 2010, en is inmiddels beschikbaar in 64 landen. Het loopt zelfs al 22 seizoenen in de VS, 12 in Oekraïne en 11 in Frankrijk.

Big Brother - Sinds 1999 is deze show bekeken door meer dan maar liefst 600 miljoen kijkers in 57 landen, waaronder de VS, het VK, India, Australië en Brazilië. Alleen al in het VK zorgde Big Brother voor 23% van de omzet van Channel 4 van 664 miljoen pond in 2007.

Deal or No Deal - De oorspronkelijke Nederlandse naam was Miljoenenjacht, en de Britse versie werd vervolgens in 2022 wereldwijd de populairste show met 13 seizoenen op Channel 4. De VS, Australië en Bulgarije zenden het programma ook al meer dan een decennium (11 jaar) uit.

Fear Factor – Joe Rogans versie van het tv-programma kan worden beschouwd als de meest populaire tot nu toe, maar er zijn meer seizoenen uitgezonden in India: negen vergeleken met zeven in de VS. Deze angstaanjagende, sensationele spelshow is sinds de lancering in 2001 al naar 26 landen geëxporteerd.

The Bus - Wellicht een van de minder bekende shows in de lijst hier, maar de luxe busshow is inmiddels in verschillende Europese landen (Spanje, België, Luxemburg, Estland) en Zuid-Amerika (Brazilië) gelanceerd.

Dating in the Dark - Dit tamelijk atypische concept, waarin deelnemers de liefde proberen te vinden in een pikdonkere omgeving, heeft internationale bekendheid gekregen op vier continenten: Europa (het VK), Noord-Amerika (de VS), Zuid-Amerika (Brazilië) en Oceanië (Australië).



Wat zijn de langstlopende tv-shows?

Duitse deelnemers van Big Brother 5 en 6 hadden het behoorlijk gezellig, en genoten een jaar lang van een verblijf in het beroemdste huis in televisieland. De show was ook een grote hit in de Filippijnen, waar drie van de seizoenen bijna een jaar duurden.

Land Seizoen Startdatum Einddatum Duur (dagen) Duitsland Big Brother Duitsland 5 02-03-2004 01-03-2005 365 Duitsland Big Brother Duitsland 6 01-03-2005 26-02-2006 363 Filipijnen Pinoy Big Brother 8 10-11-2018 04-08-2019 268 Filipijnen Pinoy Big Brother: Lucky 7 11-07-2016 05-03-2017 235 Filipijnen Pinoy Big Brother: Kumunity seizoen 10 16-10-2021 29-05-2022 226 Duitsland Big Brother Duitsland 10 11-01-2010 09-08-2010 211

Deze trend is echter niet consistent in alle landen, waar sommige seizoenen abrupt werden afgebroken, zoals Sálvame Okupa, een spin-off van de Spaanse Big Brother, die slechts één werkweek duurde.

Land Seizoen Startdatum Einddatum Duur (dagen) Spanje Sálvame Okupa 12-04-2019 15-04-2019 4 Hongarije Big Brother Hongarije VIP 3 19-01-2003 23-01-2003 5 India Bigg Boss Kannada: Miniseizoen 14-08-2021 05-09-2021 6 Hongarije Big Brother Hongarije VIP 1 05-01-2003 10-01-2003 6 Hongarije Big Brother Hongarije VIP 2 12-01-2003 17-01-2003 6 Zweden Big Brother Stjärnveckan 20-01-2002 25-01-2002 6

Leuke weetjes over de Nederlandse tv-export

Het is alom bekend dat reality tv-shows zeker niet aan controversie ontbreken. Het entertainen van miljoenen kijkers over de hele wereld vereist meestal veel drama en sensatie op het scherm, maar er gebeurt ook veel achter de schermen waar de producenten niet per se controle over hebben. Hier zijn enkele verbluffende feiten over de grootste shows van Endemol:

Een Franse groep genaamd Activists Against Trash TV protesteerde tegen Big Brother door met bewakers te botsen en eieren en tomaten naar het huis te gooien.



Deelnemers van de Amerikaanse versie van Fear Factor moesten een contract ondertekenen dat hen onder andere verhinderde om zich gedurende 12 maanden na de show kandidaat te stellen voor een openbaar ambt.



Deelnemer Lucas Koka Penteado verliet het Big Brother-huis na een kus tussen hem en de openlijk homoseksuele deelnemer Gilberto Nogueira. Toen Penteado hiermee door zijn huisgenoten werd geconfronteerd, vertelde hij hen dat hij biseksueel was, maar weinigen leken hem te geloven en beschuldigden hem in plaats daarvan van strategisch spel dat juist de al benarde situatie van de LGBTQIA+-gemeenschap schaadde.



In januari 2005 klaagde een paralegal uit Ohio het Amerikaanse omroepbedrijf NBC aan voor $ 2,5 miljoen vanwege het effect dat het kijken naar een aflevering van Fear Factor op hem had. Hij verklaarde dat hij de aflevering had gezien waarin deelnemers ratten in een blender moesten pureren en ze vervolgens moesten opeten, en hij walgde er zodanig van dat zijn bloeddruk zo hoog steeg dat hij duizelig werd en moest overgeven. Hij was daardoor zo gedesoriënteerd dat hij tegen een deuropening rende en zichzelf verwondde.



Volgens gelekte documenten kunnen producenten van The Voice de deelnemers kennelijk volledig negeren. Ook kunnen ze naar verluidt de regels veranderen wanneer ze maar willen, of deelnemers in een opwelling elimineren – zelfs als die deelnemers volgens het publiek al 'winnen'.



Methodologie:

Om de invloed van Nederlandse tv-programma's te achterhalen, verzamelden we gegevens uit verschillende bronnen, waaronder IMDb en Wikipedia. Ook werd informatie verkregen uit recensies, officiële tv-data en kijkcijfers voor zes shows: Big Brother, Fear Factor, The Voice, Deal or No Deal, Dating in the Dark, en The Bus. Deze gegevens werden verzameld en vergeleken om de meest succesvolle Nederlandse televisie-exports en spin off-shows te vinden.

