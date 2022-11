Stonebranch travaille avec AWS Prescriptive Guidance pour ajouter l'automatisation en temps réel à AWS Mainframe Modernization

French German

ALPHARETTA, Géorgie, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une intégration de sa capacité d'automatisation basée sur le temps et les événements avec le service AWS Mainframe Modernization et la publication d'un modèle dans Amazon Web Services (AWS) Prescriptive Guidance.



AWS Prescriptive Guidance fournit des stratégies, guides et modèles éprouvés dans le but d'aider à accélérer les projets de migration vers le cloud, de modernisation et d'optimisation de la clientèle. Ces ressources ont été développées par les experts en technologie d'AWS et la communauté mondiale de Partenaires d'AWS, sur la base de leurs années d'expérience consacrées à aider la clientèle à atteindre ses objectifs professionnels sur AWS.

Le modèle Integrate Stonebranch Universal Controller with AWS Mainframe Modernization (Intégration de l'Universal Controller de Stonebranch à AWS Mainframe Modernization) fournit les étapes, les architectures, les outils et le code nécessaires pour automatiser les charges de travail à travers les systèmes informatiques hybrides, du plan local au cloud. Le modèle soutient deux approches vis-à-vis de la modernisation des mainframes : le replatforming avec la technologie d'entreprise de Micro Focus et le réusinage de code avec AWS Mainframe Modernization Blu Age.

« Suite à la récente annonce de collaboration entre l'Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch et le service AWS Mainframe Modernization, nous sommes ravis d'offrir cette précieuse ressource au secteur », a déclaré Peter Baljet, directeur technologique de Stonebranch. « Avec AWS Prescriptive Guidance, il devient extrêmement facile pour les entreprises de faire usage d'une plateforme d'automatisation informatique moderne, comme l'UAC de Stonebranch, pour combler l'écart entre les serveurs mainframe locaux et AWS. »

Le modèle Integrate Stonebranch Universal Controller with AWS Mainframe Modernization est disponible dans AWS Prescriptive Guidance.

À propos de Stonebranch