Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2022 m. lapkričio 30 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai:

1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. lapkričio 9 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 21).

1.1. Atsižvelgiant į LITGRID AB valdybos 2022-02-04 sprendimą, patronuojančio akcininko UAB „EPSO-G“ 2022-08-11 valdybos sprendimą bei 2022-11-03 Audito komiteto nuomonę parduoti 39,6 proc., t. y. 6 066 vnt. TSO Holding AS (kodas: 919422505) akcijų, patronuojančiam akcninkui UAB „EPSO-G“ sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, tokiomis esminėmis sandorio sąlygomis:





Sandorio šalys Pardavėjas – LITGRID AB (kodas: 302564383, buveinės adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius).



Pirkėjas - UAB „EPSO-G“ (kodas 302826889, buveinės adresas: Gedimino pr. 20, Vilnius).



Sandorio objektas Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo 6 066 vnt. 3 507 NOK nominalios vertės TSO Holding AS (kodas: 919 422 505) akcijų, kurios sudaro 39,6% visų TSO Holding AS akcijų.



Sandorio dalykas TSO Holding AS (kodas: 919 422 505, bendrovė, įsteigta ir veikia Norvegijoje, adresas: Drammensveien 151 0277 Oslas, Norvegija) 6 066 vnt. 3 507 NOK nominalios vertės akcijų pirkimas – pardavimas.











Sandorio kaina (be PVM) ir atsiskaitymo terminas Sandorio kaina yra lygi bendrai sumai, kuri apskaičiuojama prie 13 785 317,24 EUR bazinės kainos pridedant kompensaciją už teisines ir kitas išlaidas, susijusias su sandoriu.



Bazinė kaina yra lygi 141 955 682,76 NOK (šimtas keturiasdešimt vienas milijonas devyni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt dvi Norvegijos kronos ir septyniasdešimt šeši Norvegijos eriai), kuri yra konvertuota į eurus pagal 2022-10-31 dieną LITGRID banke atlikto NOK konvertavimo kursą ir yra lygi 13 785 317,24 EUR (trylika milijonų septyni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai septyniolika eurų ir 24 centai).



Preliminari kompensacijos už teisines ir kitas išlaidas, susijusias su sandoriu, suma neturėtų viršyti 45 000 EUR (keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų) (plius PVM). Ši suma yra įskaičiuojama į sandorio kainą.



Konkreti UAB „EPSO-G“ ir LITGRID AB akcijų pirkimo – pardavimo sandorio akcijų kaina eurais, kuri yra ir šio sandorio bazinė kaina, yra nustatyta pagal LITGRID AB įvykdyto akcijų įsigijimo iš Energinet ir Fingrid sandorio kainą ir 2022-10-31 dienos (t.y. kainos mokėjimo Fingrid ir Energinet) LITGRID AB banko sąskaitos išraše užfiksuotą EUR/NOK valiutos keitimo kursą.



Akcijų kaina yra sumokama akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sandorio užbaigimo dieną (angl. closing date).

1.2. Pavesti LITGRID AB generaliniam direktoriui suderinti kitas, neesmines TSO Holding AS akcijų pirkimo–pardavimo sandorio sąlygas su UAB „EPSO-G“.

2. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. lapkričio 9 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 21).

2.1. Pritarta Susitarimui Nr. 4 „Dėl 2021 m. rugsėjo 10 d. „330/110/10 kV Neries TP rekonstravimas“ projektavimo ir statybos darbų sutarties Nr. 21VP-SUT-156 pakeitimo“ su Žilinskis ir Co, UAB (juridinio asmens kodas 304317232) keičiamai esminei sutarties sąlygai:

2.1.1. Sutarties kaina – sutarties įgyvendinimui skiriama papildomai 3 062 982,0 Eur be PVM, nustatant, kad iš viso sutarties kaina 21 431 482,0 Eur be PVM.

2.2. LITGRID AB generalinis direktorius įgaliotas be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų kainų suma neviršija 10% (t.y. 2 143 148,2 EUR be PVM) nuo sutarties kainos.

2.3. LITGRID AB generalinis direktorius įpareigotas apie šio sprendimo 2.2. p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė