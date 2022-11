„EPSO-G“ padidino biržą „Nord Pool“ netiesiogiai valdančios bendrovės „TSO Holding“ akcijų paketą

English Lithuanian

UAB „EPSO-G“ (toliau „EPSO-G“) lapkričio 30 dieną iš patronuojamos bendrovės LITGRID AB (toliau „Litgrid“) įsigijo 39,6 proc., t. y. 6 066 vnt. Norvegijos įmonės TSO Holding AS (kodas: 919422505, toliau – „TSO Holding“) akcijų sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Sandorio kaina yra lygi 13 839 581,49 EUR sumai. Sandorio kaina yra nustatyta pagal „Litgrid“ 2022 m. spalio 31 d. įvykdyto „TSO Holding“ akcijų įsigijimo iš „Energinet“ ir „Fingrid“ kainą.

„EPSO-G“, kaip patronuojantis akcininkas, 2022 m. pradžioje pavedė „Litgrid“ išpirkti du 18,8 proc. „TSO Holding“ akcijų paketus (viso 37,6 proc.) iš Suomijos ir Danijos energijos perdavimo operatorių „Fingrid“ ir „Energinet“ ir tuomet naujai įgytas bei iki šiol valdytus 2 proc. „TSO Holding“ akcijų parduoti „EPSO-G“.

Užbaigus sandorius, „EPSO-G“ valdys 39,6 proc. „TSO Holding“ akcijų paketą. Likusią „TSO Holding“ akcijų dalį valdo Norvegijos ir Švedijos elektros energijos perdavimo operatoriai „Statnett“ (32,2 proc.) ir „Svenska Kraftnat“ (28,2 proc.).

„TSO Holding“ yra Norvegijoje įsikūrusios bendrovės „Nord Pool Holding“ AS mažasis akcininkas, valdantis 34 proc. „Nord Pool Holding“ AS akcijų. „Nord Pool Holding“ AS 100 proc. valdo elektros energijos biržą „Nord Pool” AS. „Nord Pool“ AS elektros energijos biržos paslaugas teikia Centrinėje ir Vakarų Europoje, Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės ir Baltijos šalyse. Birža vykdo elektros energijos prekybą bei teikia kliringo ir atsiskaitymų paslaugas. Likusį 66 proc. „Nord Pool Holding“ AS akcijų paketą valdo Europos vertybinių popierių biržų grupė „Euronext Nordics Holding”.