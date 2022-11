LITGRID AB pardavė 39,6 proc. „TSO Holding“ akcijų paketą UAB „EPSO-G“

English Lithuanian

Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, toliau - „Litgrid“) praneša, jog bendrovė lapkričio 30 dieną pardavė 39,6 proc., t. y. 6 066 vnt. Norvegijos įmonės TSO Holding AS (kodas: 919422505, toliau - „TSO Holding“) akcijų, patronuojančiam „Litgrid“ akcininkui UAB „EPSO-G“ (toliau - „EPSO-G“) sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartį.



Sprendimą parduoti akcijas lapkričio 30 dieną priėmė „Litgrid“ visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į „Litgrid“ valdybos 2022-02-04 dieną priimtą sprendimą, patronuojančio akcininko „EPSO-G“ 2022-08-11 dieną priimtą valdybos sprendimą bei 2022-11-03 dieną Audito komiteto pareiktą nuomonę.



Sandorio kaina yra lygi 13 839 581,49 EUR sumai. Sandorio kaina yra nustatyta pagal „Litgrid“ 2022 m. spalio 31 d. įvykdyto „TSO Holding“ akcijų įsigijimo iš „Energinet“ ir „Fingrid“ kainą.



„TSO Holding“ yra Norvegijoje įsikūrusios bendrovės „Nord Pool Holding“ AS mažasis akcininkas, valdantis 34 proc. „Nord Pool Holding“ AS akcijų. „Nord Pool Holding“ AS 100 proc. valdo elektros energijos biržą „Nord Pool” AS. „Nord Pool“ AS elektros energijos biržos paslaugas teikia Centrinėje ir Vakarų Europoje, Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės ir Baltijos šalyse. Birža vykdo elektros energijos prekybą bei teikia kliringo ir atsiskaitymų paslaugas. Likusį 66 proc. „Nord Pool Holding“ AS akcijų paketą valdo Europos vertybinių popierių biržų grupė „Euronext Nordics Holding”.



„Litgrid“ įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu