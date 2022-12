Valg til Equinors styre

English Norwegian

Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) valgte 30. november 2022 Haakon Bruun-Hanssen som nytt medlem av Equinor ASAs styre.

Haakon Bruun-Hanssen er valgt som nytt aksjonærvalgt styremedlem i Equinor ASA, til erstatning for Bjørn Tore Godal.

Haakon Bruun-Hanssen var Norges Forsvarssjef i perioden fra 2013-2020. Videre var han sjef for Forsvarets operative hovedkvarter fra 2011-2013, Generalinspektør for Sjøforsvaret fra 2009-2011, Stabssjef for Sjøforsvarsstaben fra 2007-2009 og sjef for Sjøoperasjonssenteret fra 2003-2007. Før dette har Bruun-Hanssen også hatt en lang karriere i det norske forsvaret.

Bruun-Hanssen er utdannet ved befalsskolen for Sjøforsvaret, Sjøkrigsskolen, har Sjøforsvarets ubåtsjefskurs og forsvarets høgskoles totalforsvarskurs. Han har også utdanning fra Military Command and Staff college, Instituut Defensie Leergangen i Nederland samt et kurs i rollen og oppgaver for styrearbeid fra Insead In-Board Nordic Academy.

Valget er gjort med virkning fra 12. desember 2022 og gjelder frem til neste ordinære valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer i juni 2023.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12