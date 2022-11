Genetec publie son rapport sur l’État de la sécurité physique 2022

English French

La cybersécurité fait l'objet d'inquiétudes croissantes ; les données issues des technologies de sécurité physique sont considérées comme un outil « stratégique » pour les opérations de l'entreprise ; le secteur adopte l’infrastructure de cloud hybride et les solutions unifiées.



MONTRÉAL, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, partage aujourd’hui les résultats de son rapport « État de la sécurité physique 2022 ». Basé sur les réponses de plus de 3 700 leaders de la sécurité physique dans le monde (y compris des utilisateurs finaux et des intégrateurs/installateurs/fournisseurs de systèmes), le rapport examine les stratégies de sécurité que les organisations mettent en place pour s’adapter efficacement aux réalités d’un paysage en pleine évolution.

L’avenir de la sécurité est hybride : 54 % des utilisateurs finaux interrogés indiquent que la vision de leur organisation en matière de déploiement de sécurité est un mélange de solutions sur site et dans le cloud. Une approche hybride permet aux organisations d’optimiser leurs investissements sur site existants tout en tirant parti des options offertes par le cloud pour réduire les coûts, renforcer la sécurité et l’efficacité, et permettre l’accès à distance aux systèmes et aux capteurs.

Les craintes en matière de cybersécurité sont en hausse : la convergence des technologies de l’information et de la sécurité inspire de nouvelles approches pour mettre en œuvre et gérer une stratégie de cybersécurité solide. 64 % des répondants issus de l'informatique et 54 % des répondants du domaine de la sécurité indiquent que les outils de cybersécurité sont une priorité cette année.

Utilisation de la sécurité physique pour les opérations de l'entreprise : l’enquête révèle que près des deux tiers (63 %) des répondants et 7 organisations comptant plus de 10 000 employés sur 10 décrivent la sécurité physique et les données connexes comme « stratégiques ». Au cours des dernières années, la sécurité physique est devenue un atout stratégique pour faire face à tout un éventail de défis qui vont au-delà de la simple atténuation des risques, et joue désormais un rôle beaucoup plus important dans la transformation numérique des organisations.

La sécurité physique devient unifiée : la plupart des personnes interrogées (64 %) déclarent utiliser à la fois la vidéosurveillance et le contrôle d’accès dans leurs déploiements de sécurité physique. Parmi elles, 77 % indiquent que leur organisation a mis en place soit une intégration entre les systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d’accès de différents fournisseurs, soit une solution unifiée de vidéosurveillance et de contrôle d’accès d’un seul fabricant.

« Toutes les organisations veulent mettre la main sur les dernières technologies. Cependant, face aux contraintes budgétaires, aux pénuries de talents et à l'évolution constante des priorités, les responsables de la sécurité doivent faire plus avec moins », déclare Pervez Siddiqui, Vice-président Offres et Transformation chez Genetec. « Une plateforme de sécurité unifiée donne aux organisations la possibilité de moderniser leurs systèmes vieillissants tout en tirant parti de leur infrastructure existante. Et elles peuvent le faire sans développement personnalisé coûteux et complexe. »

Méthodologie de l’enquête

Genetec Inc. a interrogé des experts de la sécurité physique entre le 25 août et le 21 septembre 2022. Après examen des réponses envoyées, 3 711 personnes interrogées ont été incluses dans l’échantillon pour analyse. Des échantillons d’enquête ont été réalisés dans toutes les régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Amérique centrale, aux Caraïbes, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie de l’Est, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Asie de l’Ouest et en Australie-Nouvelle-Zélande.

Pour télécharger le rapport dans son intégralité, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/a/rapport-securite-physique

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l'intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr

