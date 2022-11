AB „Pieno žvaigždės“ 2022 metų devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

English Lithuanian

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2022 metų devynis mėnesius buvo 157,2 mln. EUR arba 18,3% didesnės nei prieš metus (2021 m. devynių mėn. pardavimų pajamos siekė 132,9 mln. EUR).

EBITDA per 2022 metų devynis mėnesius buvo 2,4 mln. EUR, lyginant su 7,1 mln. EUR EBITDA prieš metus.

Per 2022 metų devynis mėnesius bendrovė patyrė 2,6 mln. EUR nuostolio. Per 2021 metų devynis mėnesius bendrovė buvo uždirbusi 2,5 mln. EUR grynojo pelno.

Audrius Statulevičius

Finansų direktorius

+370 52461419

Priedas