Ledelsesændring i ALK

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) meddelte i dag, at Søren Jelert, CFO og medlem af koncerndirektionen, efter eget ønske har valgt at fratræde sin stilling for at forfølge en karriere i en anden branche. Søren Jelert forventes at forlade ALK den 31. maj 2023.



Bestyrelsesformand Anders Hedegaard og administrerende direktør Carsten Hellmann siger: ”Vi vil gerne takke Søren for hans afgørende rolle i ALK’s transformation gennem de seneste fem år. Vi ønsker ham held og lykke i hans fremtidige karriere.”

Søgningen efter en ny CFO er iværksat.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Jeppe Ilkjær, mobil 3050 2014

Disse oplysninger er oplysninger, som ALK-Abelló A/S er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning.

