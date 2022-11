English French



















Vallourec remporte une importante commande de tubes de conduite auprès d’ExxonMobil Guyana

Meudon, France, le 30 novembre 2022 – Vallourec a remporté une troisième commande majeure dans le cadre de son accord de long-terme signé l’an dernier avec ExxonMobil Guyana.

Dans le cadre de ce contrat, Vallourec livrera des tubes de conduite destinés au projet Uaru en eaux profondes d’ExxonMobil Guyana. Le projet Uaru se situe dans le bloc Stabroek, un bassin stratégique de 26 800 km2 au large du plateau continental du Guyana, où plusieurs découvertes importantes ont été réalisées depuis 2015.

Le Groupe livrera 35 000 tonnes de tubes de conduite, dont 2 000 tonnes de X80, un matériau unique et innovant développé et certifié par les équipes R&D de Vallourec. Le X80 allie haute limite élastique et résistance aux conditions de service, ce qui en fait une technologie clef pour les futurs développements en eaux plus profondes.

Après les commandes pour les projets Yellowtail et Gas-to-Energy conclues dans le cadre du même accord de long terme, ce contrat pour Uaru consolide le partenariat stratégique entre Vallourec et ExxonMobil Guyana, qui s’appuie déjà sur un carnet de commandes bien rempli avec environ 90 000 tonnes (soit 520 km) de tubes de conduite commandées depuis décembre 2021.

Vallourec fournira ExxonMobil Guyana depuis son usine de pointe de Jeceaba (Minas Gerais) qui présente des capacités de production importantes et des compétences de haut niveau.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général de Vallourec, a commenté : « Cette nouvelle commande majeure est la troisième passée dans la cadre de l’accord de long-terme que nous avons signé l’an dernier avec ExxonMobil Guyana. Notre nouveau grade X80 a été qualifié par ExxonMobil et sera éprouvé sur le terrain grâce à cette commande, démontrant ainsi la capacité de Vallourec à proposer au secteur industriel des solutions à la fois vectrices de technologie et de performance. C'est une nouvelle étape dans la longue histoire de Vallourec avec ExxonMobil qui a été franchie, et je tiens à remercier encore une fois ExxonMobil pour sa confiance et nos équipes pour ce travail de qualité. »

Le contrat est soumis à l’obtention par ExxonMobil Guyana de toutes les autorisations nécessaires auprès du gouvernement du Guyana pour le projet en question.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires premium pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications industrielles parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques haute performance. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans plus de 20 pays et employant près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés, Vallourec travaille de concert avec ses clients afin de proposer bien plus que de simples tubes : le groupe offre des solutions tubulaires intelligentes, innovantes, fiables et compétitives pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150, et est éligible au Service de Règlement Différé.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Investor.relations@vallourec.com



Relations Presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com Actionnaires individuels

Numéro gratuit (depuis la France) : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com





