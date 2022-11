English French

Communiqué de presse

AWS et Atos renforcent leur collaboration grâce à un nouveau partenariat stratégique pour transformer l’industrie des infrastructures informatiques managées

Atos, leader des services d'infrastructures managées, signe un accord inédit avec AWS pour aider ses clients à migrer vers le cloud

LAS VEGAS et PARIS — 30 novembre 2022 — À l'occasion du salon AWS re:Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), et Atos (EPA : ATO), un leader global de la transformation digitale, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annoncent aujourd'hui un Accord Mondial de Transformation Stratégique. Celui-ci permettra aux clients d'Atos disposant de contrats d'externalisation d'infrastructures à grande échelle d'accélérer la migration de flux d’activité vers le cloud. Cet accord pluriannuel et inédit dans le secteur renforce la relation stratégique entre les deux leaders, Atos choisissant AWS comme fournisseur privilégié de cloud d'entreprise et AWS nommant Atos partenaire stratégique pour l'externalisation informatique et la transformation des datacenters. Cet accord prévoit la fourniture de prestations de conseil métiers et technologiques, d'ingénierie digitale et de services managés aux clients d'Atos ainsi que le développement de nouvelles solutions informatiques et de transformation des datacenters. La collaboration porte également sur l’accroissement de l'efficacité des datacenters d’Atos et de ses opérations dans les domaines du cloud et de la sécurité, ainsi que la migration sélective de datacenters historiques et d’actifs matériels informatiques.

Dans le cadre de cet accord, Atos consultera de manière proactive plus de 800 clients de services d'infrastructures managées à travers le monde afin de proposer un nouveau portefeuille de services managés de cloud hybride, avec la possibilité de déplacer certains flux d’activité vers AWS. L'offre s’appuiera sur une méthodologie de migration hautement industrialisée, des accélérateurs de solutions, et sur l'expertise des deux entreprises en matière de migration vers le cloud, à mesure que les clients déplaceront leurs flux d’activité vers AWS. Les clients d'Atos pourront s'appuyer sur l'étendue et l’exhaustivité du portefeuille de services d'AWS - notamment l'analytique, le calcul, les bases de données, l'apprentissage automatique et le stockage - et sur l'expertise d'Atos en tant qu'intégrateur de systèmes de niveau mondial.

Ce partenariat stratégique inclut également la formation des collaborateurs d’Atos à AWS, amplifiant leurs compétences et connaissances pour encore mieux accompagner ses clients dans leur transformation numérique. Au cours des trois prochaines années, Atos prévoit de former ses collaborateurs et d’obtenir plus de 20 000 certifications AWS afin d'accélérer l'adoption du cloud par ses clients et de les aider à en tirer pleinement parti.

« Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec AWS dans le cadre d'une collaboration inédite et dont l’approche et l’impact concernent à la fois nos clients et l’industrie des infrastructures informatiques managées. De plus, ce partenariat représente une nouvelle étape significative de la transformation d'Atos », déclare Nourdine Bihmane, Co-CEO en charge de Tech Foundations, Atos. « En tant que partenaire de confiance, nous offrons à nos clients l’opportunité d'accélérer leur migration vers la puissante et évolutive infrastructure cloud d'AWS, tout en les accompagnant dans leur démarche de transformation digitale. »

Pour Ruba Borno, Vice-présidente, Worldwide Channels & Alliances, AWS, « Ce partenariat marque le début d'une transformation de l’industrie des infrastructures informatiques managées. Grâce à notre collaboration, les clients d'Atos pourront prendre toute la mesure des avantages à migrer vers le cloud tels que la réduction des coûts d'exploitation et des émissions de carbone, l'augmentation de la valeur ajoutée pour l’entreprise et l'accélération de l'innovation digitale. Nous sommes ravis de collaborer avec Atos, d’étendre les compétences de ses équipes et de contribuer au développement de leur expertise dans les technologies du cloud. Atos permettra ainsi à ses clients de développer leur activité et d’innover sur le premier cloud mondial. »

« Nous sommes ravis d'apprendre qu'Atos a signé un nouvel accord stratégique avec AWS. Partenaires informatiques stratégiques de Britvic depuis de nombreuses années, Atos et AWS démontrent à nouveau, avec cette annonce, leur engagement à délivrer tout le potentiel de la migration de systèmes critiques vers le cloud public en termes d’agilité, de rentabilité ou de réduction de l’impact environnemental » déclare Peter Brown, Directeur des opérations et de l'infrastructure informatique, Britvic.

Britvic est un fabricant de boissons dont le siège social est basé au Royaume-Uni. Ses sites de production situés au Royaume-Uni, au Brésil, en France et en Irlande, exportent vers plus de 100 pays dans le monde. Britvic possède de grandes marques de boissons non alcoolisées, notamment Robinsons squash, J20 et Fruit Shoot, et est l'embouteilleur de PepsiCo au Royaume-Uni.

***

À propos d’Amazon Web Services

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est l'offre de cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS n'a cessé de développer ses services pour prendre en charge pratiquement tous les flux d’activité dans le cloud, et propose aujourd'hui plus de 200 services qui couvrent le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l’analyse, l’apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), le mobile, la sécurité, l'hybride, la réalité virtuelle et augmentée (VR et AR), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d'applications. AWS fournit ces services depuis 96 zones de disponibilité (Availability Zones) réparties sur 30 zones géographiques. AWS a annoncé l’ouverture de 15 zones de disponibilité supplémentaires et cinq régions AWS supplémentaires : l’Australie, le Canada, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Des millions de clients – des start-ups au rythme de croissance soutenu et rapide, de très grandes entreprises ou des agences gouvernementales – font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, gagner en agilité et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, visitez aws.amazon.com.

À propos d’Amazon



Amazon est guidé par quatre principes : l'obsession du client plutôt que l'accent sur la concurrence, la passion de l'invention, l'engagement envers l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus focalisée sur le client, le meilleur employeur de la planète et l'endroit le plus sûr où travailler. Les commentaires de consommateurs, 1-Click shopping, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out technology, Amazon Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des innovations d'Amazon. Pour plus d'informations, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

Kristin Harlan | kkharlan@amazon.com

Pièce jointe