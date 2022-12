L’ASPQ honore 7 personnes et organisations qui contribuent de façon exceptionnelle à la santé durable des Québécois·es

MONTRÉAL, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d’une cérémonie tenue à Montréal le mardi 29 novembre et animée par l’acteur et humoriste engagé Emmanuel Bilodeau, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a dévoilé les récipiendaires de quatre prix Distinction Santé durable, d’une mention Coup de cœur, du prix Jean-Pierre-Bélanger et de son nouveau prix Jean Rochon. Ces prix de l’ASPQ, décernés annuellement à des personnalités d’univers différents, soulignent leur apport exceptionnel au soutien de la prévention et du développement social du Québec. SOS Violence conjugale, la Fondation Olo, la Ville de Prévost, la Ville de Saint-Jérôme, Docteur Antoine Groulx, Marvin Rotrand et le Collectif pour la prévention du suicide se sont ainsi vu remettre ces reconnaissances lors d’une belle soirée conviviale.



« Une fois par an, l’ASPQ a le privilège d’honorer et reconnaître des bâtisseuses et bâtisseurs de santé durable de partout au Québec. Cette année, alors que nous faisons face à d’importants défis pour alléger le système de soins, valoriser des gens qui contribuent activement à prévenir des maladies et des traumatismes et à promouvoir la santé et la qualité de vie pour toutes et tous est particulièrement réjouissant. Bravo aux extraordinaires récipiendaires 2022 pour leur travail tout à fait exceptionnel », indique Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Distinction santé durable volet communications — SOS Violence conjugale

La campagne de sensibilisation «C’est pas violent» de SOS Violence conjugale vise principalement les jeunes de 15 à 25 ans et se prête à de nombreuses interventions éducatives. La plateforme interactive (cestpasviolent.com) présente 5 situations distinctes, qui explorent chacune différentes formes de violence non-physique.

En plaçant les jeunes dans la perspective d’une victime de violence, l’expérience permet de favoriser la reconnaissance de différentes formes de violence plus subtiles; accroître la sensibilité à la réalité des victimes de violence entre partenaires intimes; susciter une réflexion personnelle sur la violence entre partenaires intimes. En vulgarisant les situations de violence pour les expliquer aux jeunes et en reprenant les codes de communication des jeunes (les textos), la plateforme mise en place par SOS Violence conjugale vise une santé durable et mise sur la prévention. Leurs campagnes clé en main permettent aux éducateurs/enseignants de facilement les utiliser. Le jeune public qui en bénéficie est donc large et les actions sur le sujet sont facilement réplicables.

Par le prix Distinction santé durable, volet communication, l’ASPQ récompense SOS Violence conjugale pour sa plateforme de sensibilisation qui est un puissant outil de prévention des violences. Armés d’une bonne information, les jeunes ayant bénéficié de cette campagne sont autant de personnes qui sauront identifier au plus tôt les signes d’une relation amoureuse toxique et dangereuse. L’originalité de l’outil est également susceptible d’engager des discussions et de briser le silence sur la violence.

Distinction santé durable volet communautaire – Fondation Olo

Chaque année, 7000 nouvelles femmes enceintes en situation de vulnérabilité et leurs familles ont accès au suivi OLO.

En œuvrant dans une perspective de réduction des inégalités sociales en matière d’alimentation, la Fondation OLO est engagée dans sa mission, qui est de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d’acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie.

Par le prix Distinction santé durable, volet communautaire, l’ASPQ récompense cet organisme communautaire pour ses actions de prévention précoces qui font une différence pour la santé des familles les plus vulnérables et contribuent à réduire les inégalités. Elle souligne également la qualité de l’intégration de ses activités communautaires en complémentarité et synergie avec l’offre du réseau de la santé et des services sociaux. Par ce cadre, la Fondation OLO démontre notamment la plus-value, pour le réseau, de connaître et travailler de concert avec le milieu communautaire pour le bénéfice de la population.

Distinction Santé durable volet municipal — Ville de Prévost

La Ville de Prévost est la première ville québécoise à instaurer une redevance sur certains contenants à usage unique pour des raisons écologiques. Son projet Éco-contribution est novateur et efficace. Il permet d’allier différentes valeurs écologique, social, économique et de santé. Les montants ramassés par celles et ceux qui font le choix de continuer à utiliser des contenants à usage unique pour le lave-glace, le café ou encore l’eau sont réinvestis dans une multitude d’initiatives vertes.

Par le prix Distinction santé durable, volet municipal, l’ASPQ salue cette initiative audacieuse. En prenant en considération le sort des générations futures, qui hériteront de la planète, la hausse des frais de gestion des matières résiduelles et la présence d’une alternative saine, accessible et plus écoresponsable aux bouteilles d’eau à usage unique, soit l’eau potable municipale, Prévost a su avoir recours à une solution novatrice et devient un bel exemple à reproduire au Québec.

Mention Coup de cœur — Ville Saint-Jérôme

La Ville de Saint-Jérôme a amorcé un plan particulier d’urbanisme (PPU) afin de développer le secteur situé autour de son hôpital régional et d’en faire un vaste pôle de la santé. Cet outil de planification favorise une cohérence entre l’aménagement du territoire et les saines habitudes de vie. Une évaluation d’impact sur la santé (EIS) a donc été réalisée sur ce PPU par la Direction de santé publique des Laurentides dans le but d’anticiper les effets potentiels du plan sur les déterminants de la santé et les inégalités sociales.

Par cette mention coup de cœur, l’ASPQ salue cette magnifique collaboration entre santé publique et municipalité et le recours à une EIS. Elle souligne l’importance de ne jamais perdre de vue la dimension humaine dans le développement d’un milieu de vie.

Distinction Santé durable volet recherche — Docteur Antoine Groulx

Médecin et citoyen engagé, le docteur Antoine Groulx a occupé différentes fonctions syndicales, administratives et associatives. Il a notamment présidé le Collège québécois des médecins de famille et occupé la fonction de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec où il a travaillé à l’intégration des services de proximité, à la réflexivité des données et à l’autonomisation des citoyens, décideurs et cliniciens.

Assurant la direction générale de l’Alliance santé Québec et la direction scientifique de l’Unité de soutien SSA Québec, il soutient et réalise des recherches visant à mettre en place un système de santé apprenant dans le cadre duquel la prévention et la promotion de la santé durable sont incluses et où toutes les forces des différents acteurs s’unissent pour offrir les bons services aux bonnes personnes au bon moment.

Par le prix Distinction santé durable, volet recherche, l’ASPQ souligne l’importance de prendre en compte les savoirs citoyens dans la recherche et de faire une place importante à la prévention et à la promotion de la santé pour parvenir à réduire le nombre de maladies et traumatismes qui font pression sur notre système de soins.

Prix Jean-Pierre-Bélanger — Marvin Rotrand

Grand défenseur de la santé publique, Monsieur Rotrand a siégé pendant 39 ans comme conseiller municipal dans Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce. Il s’est impliqué dans plusieurs dossiers de santé publique, permettant des avancées significatives dans différents domaines dont l’élimination des gras trans, la dénormalisation du tabac, la saine alimentation, l’appui à la taxation des boissons sucrées, le zonage limitant l’implantation de restaurants rapides près des écoles, la promotion de l’eau, etc.

Son arrondissement a figuré parmi les premiers à avoir adopté une politique alimentaire et d’activité physique et à endosser plusieurs chartes en matière de santé et de saine alimentation. Monsieur Rotrand a aussi suscité des débats autour de la responsabilité des municipalités en matière de santé et de qualité de vie. Cela a notamment permis l’adoption d’une motion visant à diminuer l’offre de boissons sucrées à Montréal.

Il a été un fidèle partenaire, un porte-parole dévoué et un politicien engagé dans les politiques municipales, provinciales et fédérales. La victoire de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce contre Restaurant Canada n’aurait jamais eu lieu sans lui, car il est le père de l’initiative du règlement Pro-Santé de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce.

Par le prix Jean-Pierre-Bélanger, portant le nom d’un ancien président exceptionnel de l’ASPQ, cette dernière tient à souligner ce leader après une longue carrière politique ayant bénéficié au bien-être de la population québécoise.

NOUVEAU! Prix Jean Rochon — Collectif pour la prévention du suicide

En accord avec les principes et les démarches du Dr Jean Rochon, décédé le 16 octobre 2021, le nouveau Prix Jean Rochon de l’ASPQ récompense des coalitions, concertations ou regroupements qui œuvrent à faire avancer et à défendre la santé durable au Québec.

Lancé en septembre 2019 et chapeauté par l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), un regroupement de 39 organisations s’est uni pour la prévention du suicide avec l’objectif originel de convaincre le gouvernement du Québec de se doter d’une stratégie nationale spécifique à cette problématique évitable. Le Collectif a déployé en quelques mois un plan d’action et de mobilisation ambitieux qui a porté fruit. Bénéficiant d’un financement sans précédent de 65 millions $ sur 4 ans, la « Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026 — Rallumer l’espoir » a finalement été dévoilée en mai 2022. En plus de viser une réduction des décès par suicide d’au moins 10%, elle porte en son cœur la vision du Collectif, soit l’obligation de ne jamais considérer le suicide comme une option.

En 1998, c’est Jean Rochon, alors ministre de la Santé du Québec, qui lança la première stratégie québécoise d’action face au suicide. Elle avait engendré des progrès considérables et permis la mise en place de services essentiels à la diminution du taux de suicide au sein de la province. La remise du premier prix Jean Rochon au Collectif pour une stratégie nationale en prévention du suicide prend donc une dimension toute particulière. Elle marque à la fois une continuité ambitieuse et un hommage au travail réalisé par M. Rochon dans le domaine de la prévention du suicide.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Source :

Marine Ribault

Courriel : mribault@aspq.org

Cellulaire : 514 560-8389

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf2f9189-f0ec-4e03-99f4-1a1f309af7d8/fr