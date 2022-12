L'Association canadienne du vapotage (ACV) se demande pourquoi le gouvernement du Canada finance son propre lobbying

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 17 novembre 2022, Cochrane a publié sa revue des dernières découvertes sur l'efficacité du vapotage à la nicotine. L'examen a conclu : " Il existe des preuves de haute certitude que les [e-cigarettes] avec nicotine augmentent les taux d'abandon par rapport aux TRN et des preuves de certitude modérée qu'elles augmentent les taux d'abandon par rapport aux [e-cigarettes] sans nicotine. " Les examens Cochrane sont considérés au niveau international comme la norme la plus élevée en matière de soins de santé fondés sur des preuves. Les conclusions de Cochrane sont le summum de la crédibilité et devraient encourager les régulateurs du monde entier à garantir un accès raisonnable aux produits de vapotage pour les fumeurs adultes.



La réduction des risques est devenue une politique globale et un mouvement militant. Une politique raisonnable de lutte antitabac doit combiner des éléments qui réduisent la demande, l'offre et les dommages causés par le tabac combustible. Vapoter de la nicotine, c'est réduire les méfaits du tabac. Pourtant, de nombreux organismes de santé canadiens ont perdu de vue l'objectif commun de prévention des décès et des maladies liés au tabac. Au lieu de cela, les organismes de santé ont mené une guerre éprouvée contre la nicotine. Les Physicians for a Smokefree Canada (PSC) sont les plus virulents dans leur opposition à la réduction des méfaits. Leur position sur la réduction des méfaits a été clairement exprimée dans une soumission sur la lutte contre le tabagisme dans lequel ils déclarent : " [PSC] incite les ministres à remédier les deux faiblesses majeures de l'approche fédérale de la lutte contre le tabagisme : a) la commercialisation de la réduction des méfaits du tabac et b) l'absence d'un plan visant à éliminer progressivement l'offre et la demande de tabac et de nicotine. "

En réponse à la dernière revue de Cochrane, la PSC a publié un blog trompeur ignorant les conclusions de la revue et mettant en doute l'intégrité des auteurs et de la revue. La PSC a l'habitude d'ignorer les données scientifiques sur le vapotage et de promouvoir des messages qui vont à l'encontre des déclarations publiées par Santé Canada. En ce qui concerne l'utilisation du vapotage pour arrêter de fumer, Santé Canada déclare : " Arrêter de fumer peut être difficile, mais c'est possible. Les produits de vapotage et les e-cigarettes fournissent de la nicotine de façon moins nocive que les cigarettes. Ces produits peuvent réduire les risques pour la santé des fumeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas cesser de consommer de la nicotine... Bien que les preuves soient encore émergentes, certaines données suggèrent que l'utilisation des e-cigarettes est liée à de meilleurs taux de réussite."

Le blog de PSC mettant en doute la véracité de l'étude Cochrane a incité les auteurs à publier une réfutation point par point. La réfutation concluait : "Nous aimerions terminer en rappelant que les décès causés par le tabagisme peuvent être évités et qu'ils sont dévastateurs pour les personnes qui fument, pour les personnes qui les aiment et pour les communautés qui les entourent, sans parler de leur impact sur la population et l'économie. Notre passion pour ce que nous faisons est motivée par les expériences des personnes que nous aimons. Nous partageons le même objectif que Médecins pour un Canada sans fumée, à savoir la réduction des maladies causées par le tabac grâce à la réduction du tabagisme et de l'exposition à la fumée secondaire."

Comme la campagne de PSC contre le vapotage à la nicotine va à l'encontre des conclusions de la meilleure science disponible, on peut se demander si l'organisation est qualifiée pour faire ces allégations de santé. Le PSC donne l'impression d'être une organisation indépendante de base représentant les médecins canadiens opposés au tabagisme. Bien que le conseil d'administration de l'organisation soit composé de quelques médecins, toutes les publications récentes sont attribuées au "personnel du PSC", qui ne semble détenir aucun diplôme ou certification pertinent. Cynthia Callard est l'auteur de nombreuses publications de l'organisation et a été la lobbyiste enregistrée de PSC. Selon la déclaration de charité de PSC, 98% de son revenu total provient du gouvernement canadien. En fait, le gouvernement canadien dépense l'argent des contribuables pour que des prohibitionnistes fassent pression sur lui. Aucune des subventions gouvernementales n'est utilisée pour gérer des cliniques de désaccoutumance au tabac, des programmes caritatifs ou tout autre programme qui contribuerait à réduire le poids du tabac combustible sur la santé publique canadienne.

Le PSC continue de faire pression sur le gouvernement canadien pour qu'il adopte une réglementation plus restrictive dans le but de réduire l'offre et la demande de produits de vapotage. Le problème avec cette approche est que si la réglementation peut être efficace pour réduire l'offre de produits de vapotage légaux et réglementés, la réglementation a historiquement eu un impact minime sur la demande. Le marché illicite de la vape au Canada est déjà en croissance en raison des changements réglementaires antérieurs. Des restrictions supplémentaires vont sans aucun doute exacerber l'afflux de produits non réglementés et potentiellement dangereux. Le marché illicite met en péril la sécurité des consommateurs et expose les jeunes à des risques accrus. La réglementation des produits de vapotage doit garantir un accès raisonnable et une sélection de produits afin d'assurer un approvisionnement sûr aux consommateurs.

Dans un récent tweet, l'Honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé Mentale et des Dépendances et Ministre Associée de la Santé, a déclaré : " Ensemble, nous devons tous réduire la stigmatisation entourant la dépendance et faire passer le message dans nos collectivités que les mesures de réduction des méfaits comme l'approvisionnement sécuritaire, qui offre des solutions de rechange plus sûres à l'approvisionnement en drogues toxiques, fonctionnent. Car il n'y a pas de guérison pour les personnes qui sont mortes".

"Le vapotage est un outil destiné aux adultes pour arrêter de fumer. L'Association canadienne du vapotage fait écho aux commentaires de l'honorable ministre selon lesquels les mesures de réduction des méfaits fonctionnent. Le tabagisme demeure la principale cause de décès prématuré et de maladie au Canada. La prévention des décès et des maladies liés au tabac doit demeurer la priorité de la communauté médicale ", a déclaré Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de l'ACV.

À propos de l'AVC : L'Association canadienne du vapotage est une organisation nationale enregistrée, sans but lucratif, établie comme la voix de l'industrie canadienne du vapotage. Fondée en 2014, l'ACV représente plus de 200 entreprises de vapotage au Canada. Nos membres ne comprennent pas de sociétés de tabac ou de sociétés affiliées.

Informations :

Darryl Tempest, Conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de l'ACV, dtempest@thecva.org, 647-274-1867