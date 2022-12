Interfor conclut l’acquisition de Chaleur Forest Products et annonce un financement par emprunt à long terme supplémentaire

English French

BURNABY, Colombie-Britannique, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERFOR CORPORATION (« Interfor » ou la « Société ») (TSX : IFP) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu la transaction annoncée précédemment pour acquérir 100 % des participations des entités comprenant Chaleur Forest Products (« Chaleur ») au Nouveau-Brunswick, au Canada, auprès d’une société affiliée du Groupe Kilmer.

Interfor a également annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé un prix de 200 millions de dollars américains en financement par emprunt à long terme supplémentaire avec Prudential Private Capital. Les billets garantis de premier rang porteront un taux d’intérêt annuel de 7,06 % et auront une échéance finale en 2033. Toutes les autres conditions demeurent conformes aux billets garantis de premier rang existants d’Interfor. Le financement devrait être conclu au début de décembre et le produit sera utilisé pour financer l’acquisition de Chaleur et pour les besoins généraux de l’entreprise.

Une fois le financement terminé, la dette à long terme d’Interfor aura un taux d’intérêt moyen pondéré de 5,30 % avec des échéances échelonnées s’étendant principalement sur 2024-2033.

Interfor continue d’avoir une grande flexibilité financière pour exécuter ses plans stratégiques d’investissement en capital et envisager des options supplémentaires de déploiement de capital créant de la valeur. Au 31 octobre 2022, Interfor avait un ratio dette nette/capital investi d’environ 10 %. L’acquisition pro forma de Chaleur et le financement par emprunt à long terme supplémentaire, le ratio dette nette/capital investi pro forma d’Interfor au 31 octobre 2022 serait d’environ 22 %1. De même, les liquidités pro forma au 31 octobre 2022, comprenant les liquidités disponibles et les montants disponibles sous sa facilité de crédit renouvelable existante, seraient d’environ 520 millions de dollars canadiens, avant la prise en compte de la capacité d’emprunt supplémentaire potentielle qui pourrait être disponible dans les limites de crédit existantes.

1 La valeur pro forma est basée sur le prix d’achat de base de 325 millions de dollars canadiens, plus environ 50 millions de dollars canadiens pour les droits compensateurs (« DC ») et antidumping (« AD »), le fonds de roulement et d’autres éléments, qui sont tous soumis à des ajustements finaux après la clôture.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des données prospectives sur les perspectives commerciales, les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et d’autres données qui ne sont pas des faits historiques de la Société. Une déclaration contient des données prospectives lorsque la Société utilise ce qu’elle sait et attend aujourd’hui pour faire une déclaration sur l’avenir. Les déclarations contenant des données prospectives peuvent inclure des mots tels que : sera, pourrait, devrait, croire, attendre, anticiper, avoir l’intention de, prévoir, projeter, cible, pro forma, perspectives, occasion, risque ou stratégie. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels peuvent différer des données prospectives contenues dans ce communiqué, et qu’une confiance indue ne doit pas être accordée à ces données prospectives. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des données prospectives contenues dans ce communiqué sont décrits dans la discussion et l’analyse annuelles de la direction d’Interfor au troisième trimestre sous la rubrique « Risques et incertitudes », qui sont accessibles au www.interfor.co m et sous le profil d’Interfor au www.sedar.com . Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour élaborer les données prospectives dans ce communiqué comprennent la volatilité des prix de vente du bois d’œuvre, rondins et copeaux de bois; la capacité de la Société à faire concurrence à l’échelle mondiale; la disponibilité et le coût de l’approvisionnement en bûches; catastrophes naturelles ou artificielles; taux de change; les changements aux règlements gouvernementaux; la réconciliation avec les peuples autochtones; la capacité de la Société à exporter ses produits; le différend commercial sur le bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis; les impacts environnementaux des activités de la Société; les interruptions de travail; la sécurité des systèmes d’information; et l’existence d’une crise de santé publique. Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont basées sur les attentes de la Société à la date du présent communiqué. Interfor n’assume aucune obligation de mettre à jour ces données ou déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Le vérificateur indépendant de la Société, KPMG LLP, n’a pas vérifié, examiné ou exécuté de procédures concernant les résultats financiers intermédiaires et autres données incluses dans la présente publication, et n’exprime donc pas d’opinion ou toute autre forme d’assurance à cet égard.

À PROPOS D’INTERFOR

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. L’entreprise a une capacité annuelle de production de bois d’œuvre d’environ 5,2 milliards de pieds-planche et offre une gamme diversifiée de produits de bois d’œuvre à des clients du monde entier. Pour en savoir plus sur Interfor, visitez notre site Web à l’adresse www.interfor.com .

Personnes-ressources des investisseurs :

Rick Pozzebon, vice-président directeur et directeur financier

604 689-6804

Mike Mackay, vice-président du développement et de la stratégie de l’entreprise

604 689-6846

Personne-ressource des médias :

Svetlana Kayumova, responsable principale, affaires corporatives et communications d’entreprise

604 422-7329

svetlana.kayumova@interfor.com