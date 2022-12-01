對房地產開發商而言，打造社會生態型產業園區是一種必然趨勢

越南河內, Dec. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著越南實施國家綠色增長戰略，加快向可持續發展模式轉型，越南的循環經濟發展戰略和建設生態工業園區的相關政策正受到國內外投資者的普遍關注。



越南現有近400個工業園區和經濟區，吸引外國直接投資資本近120億美元，佔製造業外商投資項目總量的80-90%。

為滿足需求並緊跟全球趨勢，越南正加快社會生態產業園的建設步伐。這主要由於，從傳統工業園區轉變為生態型園區，不僅可以提高經濟效益，還可以吸引優質投資資本，進一步提高企業競爭力。

新近頒布的《第35號法令》旨在促進發展專業化、現代化、綠色、清潔的工業園區，為投資者提供更明確的投資方向。這就需要將現有的工業園區改造為基礎設施完善的生態工業園區，透過改善工作條件、提高凝聚力、社會效益和對社區的責任感，為當地提供更高質素的就業機會。

越南政府此舉的目標是，到2030年，將傳統工業園區轉變為生態工業園區的計劃推廣至全國40-50%的省份。

2022年11月，LEGO Group在平陽省啟動了耗資10億美元的首個碳中和工廠的建設。該公司聲明，其目標是利用屋頂和附近農場的太陽能電池板提供100%的能源支持。

在政府的大力支持下，越南正成為可再生能源生產的全球領導者，並成為Samsung、Canon、LG、Apple、Dell、Sumitomo、Foxconn和Pegatron等許多全球領先企業設廠的理想目的地。這些大型製造商正在尋找符合可持續工業園區條件的高質素房地產設施。

眾多工業房地產開發商紛紛投身該趨勢，其中，越南領先的房地產開發商Cat Tuong Group開發的Aurora IP定位為生態智能紡織工業園。

Aurora IP一期總佔地面積約520公頃，為社會生態產業園提供了完善的配套基礎設施。該項目旨在打造綠色、清潔、可持續發展的頂級印染專業產業園。Aurora IP位於佔地14,000公頃的甯高經濟區內，地理位置優越，配備機場、海港和電力供應設施，基礎設施網絡完善，可實現與本地供應商和其物流鏈有效連接。

為確保滿足綠色和清潔要求，該產業園配備處理能力為110,000立方米/日夜的廢水處理系統和170,000立方米/日夜的地表淨水系統，可滿足嚴格的紡織品染色工藝要求。

在人力資源方面，Aurora IP將擁有10,000名高中畢業或受過基礎培訓的本地工人，而周邊地區還有130,000名21-35歲的勞動力。

作為社會產業園區，Aurora IP還提供其他配套項目和設施，確保為工業園區內的工人和官員提供穩定、舒適和安全的住宿，同時還提供完善的電信基礎設施、聯合辦公空間和電動汽車，為工人帶來全新的工業生活方式。

許多大型外國投資者均對Aurora IP的表現大為讚賞。此前，Aurora IP已與TOPT Textile Ltd和Jehong Textile Co., Ltd.簽署了兩個投資總計2.1億美元的大型項目。隨著Aurora IP不斷推進越南紡織和服裝行業的可持續發展，Jehong Textile最近獲得了英國標準協會頒發的三項綠色相關ISO認證。

上個月，Aurora IP與香港一家頂級紡織公司Partner Corporation簽訂了另一份合約，至此，Aurora IP的外國投資資本總額增加到3億美元。預計投產後，這些項目可年生產近9,000萬米織物，創造4,000個就業崗位。

「現在是時候將傳統工業區轉變為更可持續發展的工業區了，」Cat Tuong Group主席兼行政總裁Tran Quoc Viet表示。「我們的使命是提供符合本地和國際綠色建築認證的社會生態工業園區，減少工商業的碳足跡，並為製造商提供有力的人力資源保障。」

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2949d1e9-8817-4d7a-b865-270d06c4f01b

info@auroraip.vn