Lexibook® étoffe sa gamme musicale et dévoile ses nouveaux pianos électroniques avec platine et microphone Pat’Patrouille et La Reine des Neiges !

Lexibook® lance un tout nouveau piano avec platine pour développer l’apprentissage, la concentration et l’esprit créatif de votre enfant aux côtés de la Pat’Patrouille et de la Reine des Neiges !

Un clavier électronique multifonctions !

Idéal pour débuter en musique, ce clavier permettra à votre enfant de découvrir les notions fondamentales du piano, tout en s’amusant pendant des heures !

Grâce à ses 22 touches, son microphone, son tambour, sa platine et ses nombreux rythmes d’accompagnement inclus, ce piano est parfait pour donner ses premiers concerts !

Un instrument 4 en 1 !

4 en 1, cet instrument offre une panoplie d’effets sonores permettant de développer l’esprit créatif de votre enfant : piano, guitare, violon ou saxophone, il y en a pour tous les goûts !

Grâce aux nombreux rythmes de batteries inclus (grosse caisse, caisse claire, charleston et cymbale), il pourra perfectionner sa création musicale en continu !

Un large choix musical !

Ce piano dispose de deux haut-parleurs intégrés offrant un son de qualité. Incluant également 22 chansons inspirées de l’univers de son héros favori, l’enfant peut s’entrainer à les jouer et même à les chanter grâce au microphone inclus.

Complet, cet instrument offre aussi une platine DJ afin d’ajouter d’incroyables effets sonores et lumineux pour des ambiances de folies entre amis !

Pratique, son design ergonomique et sa poignée lui permettent de l’emporter partout avec lui.

Développer son esprit créatif et sa concentration deviendra un jeu d’enfant !

Le K704FZ et K704PA seront disponibles dans l’ensemble de la distribution à partir de novembre 2022, au PVPC de 39.99 €.

