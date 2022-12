Les Ulis, le 1er décembre 2022

Lexibook présente Tablet Master 7, sa nouvelle tablette ludo-éducative 7’’ avec pochette incluse !

Fort du succès de l’ensemble de sa gamme multimédia, Lexibook continue d'innover

et lance Tablet Master 7, le nouvel outil indispensable des enfants !

Référence Lexibook : TL70FR

Cette tablette est dotée de nombreuses fonctions qui permettent aux enfants d’appréhender au quotidien, les connaissances nécessaires à leur développement, tout en s’amusant !

Une interface optimisée !

Cette tablette se gère facilement grâce à des profils personnalisables et un contrôle parental permettant même de gérer le temps d’utilisation !

Grâce à son navigateur sécurisé Qwart Junior, les parents peuvent laisser leur enfant utiliser la tablette de façon autonome, en toute sécurité !

De plus, elle offre un large contenu ludique pour toute la famille, ainsi qu’un accès à des milliers de jeux, applications AndroidTM via Google Play™ ainsi qu’un accès à Youtube ! Offerte avec une pochette de protection antichoc, elle s’emporte partout facilement !

Un concentré de technologie !

La tablette Bluetooth 7’’ HD est la pointe de la technologie grâce à son processeur quad-core, sa capacité de 16Go de stockage et 2Go RAM, ainsi qu’à sa compatibilité Bluetooth® et Wifi !

Conçue pour une utilisation optimale, elle dispose même d’un filtre contre la lumière bleue et protège les yeux des enfants tout au long de l’utilisation.

Complète et indispensable, la Tablet Master 7 réinvente l’apprentissage de manière ludique !

Découvrir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xndJFC9COTY

Référence Lexibook : Tablet Master 7’’ sera disponible dans l’ensemble de la distribution à partir de début novembre au PVPC de 149.99 €.

A propos de Lexibook®

Lexibook®, leader européen des produits électroniques de loisirs sous licenses pour enfants, est propriétaire aujourd’hui de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech®, Crosslander®, etc. Grâce à ses licences fortes et internationales ainsi qu’à ses produits à forte valeur ajoutée, le groupe ne cesse de s’accroître. Ce succès s’explique également par une politique d’innovation qui permet de développer leur gamme de produits à l’international. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext : 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde!

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com

