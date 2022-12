Corbion presenteert update van haar strategie Advance 2025

English Dutch





Tijdens de vandaag in Amsterdam te houden Capital Markets Day voor analisten en beleggers presenteert het management van Corbion een update van de voortgang met de strategie Advance 2025, inclusief aangepaste doelen voor de periode 2023-2025. Duurzaamheid blijft vooropstaan in al onze besluitvorming dankzij ons doel ‘Preserve what matters’.

Tijdens het evenement worden onder andere de volgende hoofdpunten belicht:

significante voortgang geboekt met de uitvoering van Advance 2025,

de oprichting van Algae Ingredients als nieuwe business unit, volgend op de commerciële doorbraak,

verhoging van het doel voor de netto-omzetgroei (1) in 2023-2025 naar 5-8% (2) per jaar (was: 4-7% per jaar),

in 2023-2025 naar 5-8% per jaar (was: 4-7% per jaar), een nagestreefde groei van de aangepaste EBITDA (1) met 15-20% per jaar in 2023-2025,

met 15-20% per jaar in 2023-2025, verbetering van onze financieringsratio (3) , zodat deze in 2023 onder 2,9x uitkomt en vanaf 2024 binnen een bandbreedte van 1,5-2,5x blijft,

, zodat deze in 2023 onder 2,9x uitkomt en vanaf 2024 binnen een bandbreedte van 1,5-2,5x blijft, het in gang gezette desinvesteringsproces voor de emulgatorenbusiness, die niet tot de kernactiviteiten behoort.

Wij liggen goed op koers met de uitvoering van onze strategie Advance 2025 ondanks een uiterst volatiel bedrijfsklimaat. Wij slaagden erin onze autonome omzetgroei substantieel te verhogen, onze aangepaste EBITDA te verhogen, te investeren in onze organisatie en productiecapaciteit, al onze niet tot de kern behorende manage-for-exit-activiteiten tot een goed einde te brengen, break-even-EBITDA te bereiken voor omega-3 op algenbasis en ons doel voor verkleining van onze koolstofvoetafdruk aan te scherpen in lijn met 1,5°C. Vandaag markeert het begin van de tweede fase van onze strategie Advance 2025.

Na het bereiken van het break-even EBITDA-niveau in juni 2022, zoals verwacht, denken wij dat nu het moment is aangebroken om Algae Ingredients los te maken van Incubator en als aparte business unit verder te laten gaan. Daarmee onderstrepen we ons vertrouwen in het groei- en winstgevendheidspotentieel van deze business. Omega-3 op algenbasis is ons eerste product dat onder deze business unit valt.

Wij verhogen onze guidance voor de autonome groei van de netto-omzet(1) in de periode 2023-2025 van 4-7% naar 5-8%(2). Gezien de sterk volatiele inputkosten schakelen we over van een margedoel op een doel voor de autonome groei van de aangepaste EBITDA (15-20% op jaarbasis), omdat wij dit zien als een betere maatstaf voor onze performance. Wij streven naar een aangepaste EBITDA van € 250 miljoen voor onze kernactiviteiten in 2025.(4)

Wij verwachten onze financieringsratio(3) te verbeteren, zodat deze uitkomt op 2,9-3,2x per ultimo 2022, < 2,9x in 2023 en 1,5-2,5x vanaf 2024, ongeacht desinvesteringen of acquisities. Binnen dit financieringskader blijven wij significante investeringen doen ter ondersteuning van winstgevende groeikansen in al onze business units.

We hebben het proces gestart dat moet leiden tot desinvestering van onze niet tot de kern behorende emulgatorenbusiness, zodat wij onze inspanningen volledig kunnen richten op winstgevende groei van onze kernactiviteiten. In 2020 hebben we deze business geclassificeerd als niet tot de kern behorend en als ‘managed-for-value’. De emulgatorenbusiness heeft in de afgelopen paar jaar erg goed gepresteerd en zich ontwikkeld tot de marktleider in de Amerikaanse emulgatorenmarkt.

TotalEnergies en Corbion zijn vastbesloten de PLA-business tot verdere bloei te brengen. We zijn in gesprek over verkenning van verscheidene operationele en financiële modellen aangaande de toekomstige behoefte aan melkzuur voor de productie van PLA in Grandpuits.

Financiële guidance 2023-2025

Financiële doelen 2023-2025 (kernactiviteiten)

Autonome groei van de netto-omzet: 5-8% (2) op jaarbasis

op jaarbasis Autonome groei van de aangepaste EBITDA: 15-20% op jaarbasis

Onderliggende ambities

Autonome groei van de netto-omzet van Sustainable Food Solutions: 5% (2) op jaarbasis

op jaarbasis Autonome groei van de netto-omzet van Lactic Acid & Specialties: 7% (2) op jaarbasis

op jaarbasis Autonome groei van de netto-omzet van Algae Ingredients: 25% (2) op jaarbasis

op jaarbasis EBITDA-investeringen t.b.v. andere Incubator-initiatieven: 0,5-1,5% van de omzet van de kernactiviteiten van Corbion (op jaarbasis)

Investeringen: gemiddeld € 160 miljoen per jaar

Covenant net debt/covenant EBITDA: richtbandbreedte van 1,5-2,5x

ROCE > WACC

Bijlage