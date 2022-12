English French

Relais Colis installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l’enseigne Carrefour

Paris, le 1er décembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce que Relais Colis, acteur majeur du point relais en France, installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l’enseigne Carrefour. Relais Colis a partagé aujourd'hui l'annonce ci-dessous, à retrouver sur son site web.

*****

Alors que Relais Colis a été l’un des pioniers à tester la livraison via les consignes, permettant de récupérer et déposer ses colis sans contraintes d’horaires, la PME poursuit son développement avec Quadient, opérateur majeur mondial de consignes colis connectées, et leader dans les technologies de gestion des communications clients pour les entreprises. En effet, les deux partenaires poursuivent leur collaboration, renouvelée en 2021 avec l’annonce du déploiement de nouvelles consignes automatiques auprès de grandes et moyennes surfaces partenaires du réseau Relais Colis en France.

Aujourd’hui, c’est l’enseigne de grande distribution Carrefour qui s’appuie sur le savoir-faire de Relais Colis depuis de nombreuses années, pour proposer à ses clients entre 200 et 300 consignes colis réparties dans l’ensemble de son réseau de magasins en France.

« Inventeur de la livraison en points relais, Relais Colis est un acteur historique du marché qui se doit de savoir s’adapter rapidement tout en étant source d’options supplémentaires pour les consommateurs. Les consignes en sont une qui offrent une grande liberté aux consommateurs. C’est une solution flexible qui nous permet non seulement de proposer un service en parfaite complémentarité avec le point relais colis traditionnel mais surtout d’accroître la capacité d’accueil de nos commerçants partenaires, et de leur générer du trafic incrémental, tout en préservant leur activité principale », explique Christophe Cornilleau - CEO de Relais Colis.

« Notre réseau de consignes Parcel Pending séduit de plus en plus d’acteurs du secteur en France, qui cherchent à diversifier leur offre de livraison. Avec Relais Colis, notre collaboration ne date pas d’hier. Evoluant sur le même univers du dernier kilomètre et partageant des valeurs communes, nous nous positionnons en tant que partenaire privilégié, convaincus de la complémentarité de nos services. Preuve en est aujourd’hui le projet au sein des magasins Carrefour » se réjouit Katia Bourgeais Crémel, Directrice de l’activité Consignes Colis France Benelux pour Quadient.

Ces solutions modulaires et évolutives accompagnent Relais Colis dans la gestion de leur volume croissant de retraits et de retours. Cette stratégie de développement du concept « consignes » démontre le savoir-faire et l’adaptabilité de Relais Colis qui, adossée à des partenaires de renom, sait répondre efficacement et rapidement à cette tendance qui s’inscrit de plus en plus dans le paysage français.

A propos de Relais Colis

Inventeur du concept de livraison en relais de proximité dès 1983, Relais Colis est le 1er réseau de livraison aux particuliers en Relais et à Domicile. Relais Colis est le partenaire de nombreux acteurs du e-commerce et propose une gamme complète de solutions toujours plus innovantes alliant livraison en points de proximité, livraison entre particuliers et livraison à domicile pour les colis encombrants. Avec la volonté d’être toujours à la pointe en matière de services et d’expérience client pour la livraison et répondre aux enjeux du marché, Relais Colis a développé de nouvelles solutions de connexion et de traçabilité performants et efficaces, accessibles aux consommateurs, et de nouvelles plateformes mécanisées pour livrer de plus en plus vite. En 2021, Relais Colis, c’est plus de 45 millions de colis livrés par an auprès de consommateurs, 2 millions de livraisons à domicile, un réseau intégré de 4 hubs nationaux, 22 agences régionales et 6 300 partenaires commerçants de proximité en France métropolitaine.

Relais Colis est une société du groupe familial Français Walden, présent dans 16 pays avec 6000 collaborateurs. Avec son homologue B2B Ciblex ils forment le pôle transport express international du groupe et peuvent couvrir l’ensemble des besoins de livraisons des marques.

Plus d’informations sur www.relaiscolis.com.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://quadient.fr/.





