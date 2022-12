English Danish

1. december 2022

Nordic Shipholding A/S

Selskabsmeddelelse: 12/2022

Beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med henblik på indledning af en frivillig solvent likvidation af Nordic Shipholding A/S.

Med tilsagn om fortsat støtte fra selskabets hovedaktionær, Nordic Maritime S.á.r.l., har bestyrelsen besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at beslutte at selskabet træder i frivillig solvent likvidation. Det forventes ikke at der vil finde en udlodning sted til aktionærerne ved afslutningen af likvidationen.

For at muliggøre en solvent likvidation har selskabets hovedaktionær besluttet at eftergive den nødvendige del at dets lån til selskabet. Det er forventet, at selskabet og det datterselskabers samlede kontantbeholdning er tilstrækkelig til at dække de forventede likvidationsomkostninger samt øvrige kreditorer bortset fra aktionærlånet. Overskydende likviditet vil blive anvendt til tilbagebetaling af aktionærlånet, og det er aftalt, at hovedaktionæren efterfølgende eftergiver den udestående gæld. Det forventes at likvidationen vil være afsluttet inden udgangen af 2023.





For yderligere information venligst kontakt

Esben Poulsson, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S (+45) 3929 1000